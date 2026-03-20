Día Mundial del Agua: Crisis Global y sus Desigualdades

Cada 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, una fecha en la que se busca hacer conciencia sobre la importancia de este líquido vital en la salud y el desarrollo de la humanidad. Para este 2026, el tema "Donde fluye el agua, crece la igualdad", busca hacer un análisis sobre la relación vital entre la mujer, el agua y la igualdad de género.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) destaca que en los lugares donde las personas carecen de acceso al agua potable y al saneamiento cerca de sus hogares, las desigualdades sociales se acentúan; este panorama afecta más a mujeres y niñas. De acuerdo con la organización, son ellas quienes sufren las peores consecuencias.
Es importante destacar esta desigualdad, ya que según datos de la ONU:
- Son ellas las que se encargan de recolectar el agua
- Son ellas las que gestionan el agua
- Son ellas las que cuidan a quienes enferman debido al consumo de agua insalubre
- Son ellas quienes sacrifican su tiempo, salud, seguridad y oportunidades por esta carencia
En contraparte, con demasiada frecuencia, las mujeres y las niñas quedan excluidas de la toma de decisiones, el liderazgo, la financiación y la representación en los sistemas de gobernanza de este líquido vital.
El abordaje de esta problemática mundial, se deben adoptar un enfoque transformador y basado en los derechos de todos. La ONU señala de vital importancia que las mujeres estén representadas en los todos los niveles de liderazgo relacionados con el agua y que participen en el diseño de la formulación de políticas de acceso igualitario del agua.
"Cuando las mujeres y las niñas participan en pie de igualdad en las decisiones sobre el agua, los servicios relacionados con este recurso se vuelven más inclusivos, sostenibles y eficaces. Es preciso invertir en el liderazgo de las mujeres para hacer del agua una fuerza impulsora de un futuro más saludable, más próspero y con mayor igualdad de género que nos beneficie a todos", destaca dicho organismo.