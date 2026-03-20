 Día Mundial del Agua: Crisis Global y sus Desigualdades
Tendencias

Día Mundial del Agua: crisis mundial nos afecta a todos, aunque de forma desigual

En lugares donde no hay acceso a agua potable y sanemiento las desigualdades se acentúan, y son las mujeres y las niñas las que sufren las peores consecuencias.

Compartir:
Agua en chorro, Pixabay
Agua en chorro / FOTO: Pixabay

Cada 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, una fecha en la que se busca hacer conciencia sobre la importancia de este líquido vital en la salud y el desarrollo de la humanidad. Para este 2026, el tema "Donde fluye el agua, crece la igualdad", busca hacer un análisis sobre la relación vital entre la mujer, el agua y la igualdad de género.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) destaca que en los lugares donde las personas carecen de acceso al agua potable y al saneamiento cerca de sus hogares, las desigualdades sociales se acentúan; este panorama afecta más a mujeres y niñas. De acuerdo con la organización, son ellas quienes sufren las peores consecuencias.

Es importante destacar esta desigualdad, ya que según datos de la ONU:

  • Son ellas las que se encargan de recolectar el agua
  • Son ellas las que gestionan el agua
  • Son ellas las que cuidan a quienes enferman debido al consumo de agua insalubre
  • Son ellas quienes sacrifican su tiempo, salud, seguridad y oportunidades por esta carencia 

En contraparte, con demasiada frecuencia, las mujeres y las niñas quedan excluidas de la toma de decisiones, el liderazgo, la financiación y la representación en los sistemas de gobernanza de este líquido vital.

El abordaje de esta problemática mundial, se deben adoptar un enfoque transformador y basado en los derechos de todos. La ONU señala de vital importancia que las mujeres estén representadas en los todos los niveles de liderazgo relacionados con el agua y que participen en el diseño de la formulación de políticas de acceso igualitario del agua.

"Cuando las mujeres y las niñas participan en pie de igualdad en las decisiones sobre el agua, los servicios relacionados con este recurso se vuelven más inclusivos, sostenibles y eficaces. Es preciso invertir en el liderazgo de las mujeres para hacer del agua una fuerza impulsora de un futuro más saludable, más próspero y con mayor igualdad de género que nos beneficie a todos", destaca dicho organismo.

En Portada

En ceremonia privada, asumen nuevos magistrados del TSE t
Nacionales

En ceremonia privada, asumen nuevos magistrados del TSE

12:07 PM, Mar 20
Caso B410: MP apela resolución que benefició a abogadot
Nacionales

Caso B410: MP apela resolución que benefició a abogado

01:14 PM, Mar 20
Centroamérica siente la crisis en Oriente Medio con el alza del precio de las gasolinast
Nacionales

Centroamérica siente la crisis en Oriente Medio con el alza del precio de las gasolinas

10:02 AM, Mar 20
Malacateco encara recta final con nuevo técnicot
Deportes

Malacateco encara recta final con nuevo técnico

03:59 PM, Mar 20
Cuatro clubes luchan por el liderato en la fecha 15 del Clausura 2026 t
Deportes

Cuatro clubes luchan por el liderato en la fecha 15 del Clausura 2026

02:56 PM, Mar 20

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosMundial 2026IránNoticias de GuatemalaEE.UU.Liga NacionalDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos