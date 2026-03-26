Nuevo Destino en la Costa del Pacífico para Semana Santa

La costa del Pacífico guatemalteco sigue ampliando su oferta turística con propuestas que buscan conectar a los visitantes con el entorno natural y la riqueza cultural del país. En este contexto, Oceana Resort + Conventions presentó su Nueva Torre Familiar, un espacio que invita a vivir el descanso desde una visión más consciente del turismo en Semana Santa.
La ampliación incorpora 50 habitaciones adicionales, alcanzando un total de 250 espacios diseñados para quienes buscan una escapada frente al mar, ya sea en familia, en pareja o en viajes grupales. El proyecto responde al interés creciente por destinos que ofrezcan comodidad, cercanía con la naturaleza y experiencias que permitan desconectarse del ritmo cotidiano.
Más allá de su diseño, la propuesta se enfoca en el turismo regenerativo, una tendencia que promueve viajes responsables que aporten beneficios al entorno. Como parte de esta visión, el complejo cuenta con 594 paneles solares que permiten reducir más de 200 toneladas de CO₂ al año, contribuyendo a disminuir el impacto ambiental y fomentando prácticas sostenibles dentro de la industria turística.
Este enfoque busca que cada estadía no solo represente descanso, sino también una oportunidad de apoyar iniciativas que protejan los ecosistemas del país. La incorporación de energía solar también contribuye a la producción de agua caliente para las operaciones del hotel, reduciendo el consumo energético y promoviendo una relación más equilibrada con el entorno.
Disfruta en Semana Santa
Además de enriquecer la experiencia de hospedaje, este tipo de iniciativas contribuye al fortalecimiento de la economía local, generando oportunidades para comunidades y promoviendo el valor de las tradiciones artesanales. Las reservas para disfrutar de esta nueva etapa ya se encuentran disponibles a partir del 27 de marzo a través de los canales oficiales de Oceana Resort + Conventions, ampliando las opciones para quienes buscan destinos de descanso en la costa del Pacífico.
Con proyectos que integran naturaleza, cultura y sostenibilidad, el turismo guatemalteco continúa posicionándose como una alternativa atractiva para quienes desean viajar de manera más consciente y vivir experiencias que conecten con el entorno