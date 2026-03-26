 Prevención del Cáncer de Cérvix en Guatemala
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Día del Cáncer de cérvix en Guatemala: una enfermedad prevenible que sigue cobrando vidas

Cada 26 de marzo, el Día Mundial contra el Cáncer de Cérvix recuerda la urgencia de fortalecer la prevención, la vacunación y la detección temprana en Guatemala.

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Cáncer de Cérvix, Cáncer de Cérvix
Cáncer de Cérvix / FOTO: Cáncer de Cérvix

En Guatemala, el cáncer de cérvix continúa siendo una de las principales amenazas para la salud de las mujeres, a pesar de tratarse de una enfermedad prevenible.  En el Día Mundial contra el Cáncer de Cérvix, el Rotary Club of Calgary Downtown y el Club Rotario Guatemala La Reforma, refuerzan el tema la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH).

De acuerdo con estimaciones del Observatorio Global de Cáncer (GLOBOCAN), en Guatemala se registran aproximadamente 1,555 nuevos casos de cáncer de cérvix cada año. Las proyecciones indican que, para el año 2030, los diagnósticos podrían superar los 2,170 casos anuales, reflejando la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y acceso a servicios de salud.

A nivel global, cerca del 90 % de las muertes por cáncer de cérvix ocurren en países en vías de desarrollo, evidenciando brechas en la cobertura de vacunación, el acceso al tamizaje y la educación en salud.  En el país, datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) señalan que el 65.1 % de los casos se diagnostican en mujeres entre 35 y 59 años, muchas veces en etapas avanzadas, lo que reduce las probabilidades de tratamiento exitoso.

La baja cobertura del Papanicolaou sigue siendo un desafío importante actualmente en Guatemala.  Aunque muchas mujeres han escuchado sobre la prueba, menos de la mitad se la ha realizado alguna vez, especialmente en comunidades rurales, poblaciones indígenas y sectores con menor nivel socioeconómico.

 Más del Cáncer de Cérvix

Especialistas destacan que el cáncer de cérvix está estrechamente relacionado con el VPH, una infección que puede prevenirse mediante vacunación y detectarse a tiempo con pruebas de tamizaje.

"El cáncer de cérvix es una enfermedad prevenible, pero es necesario llevar información, vacunación y servicios de detección a las comunidades que más lo necesitan", indicó Guillermo Monroy, presidente del Club Rotario Guatemala La Reforma.

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El programa impulsado por Rotary International ha permitido examinar a más de 8,000 mujeres, capacitar a 65 profesionales de salud y educar a más de 3,000 personas en áreas rurales.

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