 Protector Solar: ¿Realmente Te Protege de Rays UVA y UVB?
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¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

En los días de mayor radiación solar, proteger la piel es clave para prevenir daños invisibles que pueden afectar su salud.

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Protector Solar, Protector Solar
Protector Solar / FOTO: Protector Solar

En los días de mayor radiación solar, usar protector solar no es solo una recomendación estética, sino una necesidad para cuidar la salud de la piel.  Muchas personas creen que cualquier bloqueador es suficiente, pero no todos ofrecen la protección adecuada frente a los rayos UVA y UVB.

Cabe destacar que, los dos tipos de radiación ultravioleta que pueden causar daños acumulativos, envejecimiento prematuro e incluso cáncer de piel. Los rayos UVB son los principales responsables de las quemaduras solares. Son más intensos durante las horas de mayor exposición al sol, generalmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.

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Protector Solar - Protector Solar

Este tipo de radiación afecta la capa superficial de la piel, provocando enrojecimiento, ardor y, en casos más graves, ampollas.  La intensidad de los rayos UVB aumenta en temporadas de calor o en lugares con alta exposición solar, como ocurre frecuentemente en países tropicales.

Por otro lado, los rayos UVA penetran más profundamente en la piel y están asociados con el envejecimiento prematuro, manchas y arrugas.  Aunque no siempre causan una quemadura visible, su impacto es acumulativo y constante durante todo el año, incluso en días nublados.

Más del protector solar

Esto significa que la piel está expuesta al daño solar aunque el clima no parezca especialmente soleado. Para una protección efectiva, es importante elegir un protector solar de amplio espectro, lo que significa que protege tanto contra rayos UVA como UVB.

El factor de protección solar (FPS) también juega un papel clave. Los especialistas recomiendan un FPS de al menos 30 para el uso diario y uno superior si se estará expuesto durante largos periodos al aire libre.

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Además, el protector solar debe aplicarse correctamente. Lo ideal es colocarlo 20 minutos antes de la exposición al sol y reaplicarlo cada dos horas, especialmente si se suda o se tiene contacto con el agua.  Por ello, expertos recomiendan utilizar protectores solares de amplio espectro, como los que ofrece Nivea, diseñados para actuar frente a ambos tipos de radiación.

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