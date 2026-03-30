 Domino's se une a la tradición: arte, fe y comunidad en la procesión de Jesús de los Milagros
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Domino's se une a la tradición: arte, fe y comunidad en la procesión de Jesús de los Milagros

En el corazón de la Ciudad de Guatemala, donde la fe y la tradición se entrelazan durante la Semana Santa, una iniciativa especial logró reunir devoción, arte y comunidad.

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Domino’s se une a la tradición: arte, fe y comunidad en la procesión de Jesús de los Milagros, Domino’s Guatemala
Domino’s se une a la tradición: arte, fe y comunidad en la procesión de Jesús de los Milagros / FOTO: Domino’s Guatemala

En el corazón de la Ciudad de Guatemala, donde la fe y la tradición se entrelazan durante la Semana Santa, una iniciativa especial logró reunir devoción, arte y comunidad. Domino’s se hizo presente en una de las procesiones más emblemáticas, aportando su toque distintivo a través de una alfombra que celebró esta época tan significativa para los guatemaltecos.

La procesión de Jesús Nazareno de los Milagros, del Templo de San José, recorrió las calles del Centro Histórico, pasando por la 7.a avenida de la zona 1, donde fieles y visitantes se congregaron para vivir uno de los momentos más solemnes de la Semana Mayor.

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Domino’s se une a la tradición: arte, fe y comunidad en la procesión de Jesús de los Milagros - Domino’s Guatemala

El paso del cortejo procesional, aproximadamente a la medianoche, marcó un instante de profunda reflexión y espiritualidad. Como es tradición, las alfombras elaboradas con dedicación y creatividad adornaron el recorrido, convirtiendo las calles en verdaderas obras de arte efímero que expresan la fe del pueblo guatemalteco.

Arte, comunidad y sabor que une

Este año, Domino’s se sumó a la tradición con una propuesta que combinó creatividad y convivencia. De la mano del colectivo Chucho Callejero, se creó una alfombra única que destacó por sus detalles y simbolismo, reflejando el espíritu de unidad que caracteriza la Semana Santa.

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Domino’s se une a la tradición: arte, fe y comunidad en la procesión de Jesús de los Milagros - Domino’s Guatemala

Más allá del arte, la actividad se convirtió en un espacio para compartir sonrisas, talento y momentos especiales entre quienes participaron. Bajo el mensaje de que "nuestra deliciosa pizza también forma parte de nuestras tradiciones", la marca reafirmó su presencia cercana en una de las celebraciones más importantes del país.

Porque en Guatemala, la Semana Santa no solo se vive con fe, sino también con comunidad, cultura y el deseo de compartir.

Vive la fe en la Semana Mayor

En cada alfombra, en cada paso del cortejo y en cada gesto de quienes participan, la Semana Santa en Guatemala reafirma su esencia: fe, tradición y unión. Iniciativas como esta demuestran que, incluso desde distintos espacios, todos pueden ser parte de una misma devoción.

Porque más allá de las calles y los templos, esta época se vive en el corazón de quienes creen, comparten y mantienen viva una de las tradiciones más profundas del país.

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