Netflix incrementa precios en Guatemala: nuevos costos 2023

Netflix anunció un nuevo incremento en el precio de sus suscripciones, marcando el segundo ajuste en menos de dos años. La decisión que vuelve a generar debate entre los usuarios de la popular plataforma de entretenimiento digital.
El cambio aplica a distintos planes y afecta tanto a nuevos suscriptores como a quienes ya utilizan el servicio, consolidando una tendencia al alza en el costo del streaming. La actualización de tarifas fue aplicada inicialmente en Estados Unidos, donde el plan con anuncios pasó de US$7.99 a US$8.99 mensuales.
Por su parte, el plan estándar sin publicidad aumentó de US$17.99 a US$19.99, mientras que la suscripción premium alcanzó los US$26.99 al mes, registrando uno de los incrementos más notorios dentro de la oferta de la plataforma. Este ajuste representa un aumento acumulado cercano al 30% en los últimos 14 meses, lo que ha provocado diversas reacciones entre los usuarios, quienes consideran que el costo del servicio ha crecido de forma constante en comparación con años anteriores.
La empresa ha justificado estos cambios señalando que continúa ampliando su catálogo con producciones originales, series exclusivas y nuevos formatos de contenido. Asimismo, ha incluido transmisiones en vivo y otros proyectos audiovisuales que buscan fortalecer su posición dentro del competitivo mercado del streaming.
Más de los nuevos precios de Netflix
Además del incremento en los planes principales, también se modificó el precio para agregar usuarios adicionales fuera del hogar. Dicha medida forma parte de la estrategia de la compañía para optimizar ingresos y mantener su ritmo de inversión en contenido global.
En Guatemala, los precios pueden variar según el tipo de cambio, pero el aumento confirma una tendencia global en la industria del entretenimiento digital.
El ajuste llega en un contexto en el que el consumo de streaming continúa creciendo, impulsado por el interés del público en series, películas, documentales y producciones exclusivas que se estrenan cada mes. Sin embargo, el incremento también abre la puerta a que algunos usuarios comparen costos con otras plataformas disponibles en el mercado.