 Las 5 Enfermedades Más Dolorosas del Mundo
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Las 5 enfermedades más dolorosas que existen

Cinco enfermedades destacan por provocar niveles de dolor considerados entre los más intensos en medicina.

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El dolor es una señal natural del cuerpo, pero existen enfermedades capaces de provocar sufrimiento extremo, afectando la calidad de vida de quienes las padecen.  Algunos de estos padecimientos se caracterizan por generar dolor crónico o episodios intensos difíciles de controlar, lo que los convierte en algunos de los más temidos dentro del ámbito médico.

A continuación, te presentamos las 5 enfermedades más dolorosas que existen, según estudios médicos y especialistas en salud.

  • 1. Neuralgia del trigémino

Considerada una de las afecciones más dolorosas, la neuralgia del trigémino afecta el nervio encargado de transmitir la sensibilidad de la cara.  Provoca episodios repentinos de dolor intenso que pueden sentirse como descargas eléctricas en mejillas, mandíbula o ojos. Este padecimiento puede ser tan fuerte que incluso dificulta hablar o comer.

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  • 2. Síndrome de dolor regional complejo (CRPS)

El síndrome de dolor regional complejo es una enfermedad crónica que generalmente aparece después de una lesión.  Produce una sensación persistente de ardor, pinchazos o presión extrema en brazos o piernas. También puede causar cambios en la temperatura y color de la piel, además de inflamación.

  • 3. Cefalea en racimos

La cefalea en racimos es un tipo de dolor de cabeza extremadamente intenso que aparece en episodios repetitivos. Investigaciones han demostrado que este padecimiento puede alcanzar niveles de dolor cercanos a 10 en una escala del 0 al 10, siendo uno de los más intensos registrados.

Más enfermedades dolorosas

  • 4. Fibromialgia

La fibromialgia es un trastorno crónico que provoca dolor generalizado en músculos y tejidos blandos, acompañado de fatiga, problemas de sueño y sensibilidad al tacto.

Se considera una enfermedad compleja porque afecta la forma en que el cerebro procesa el dolor.

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  • 5. Herpes zóster (culebrilla)

El herpes zóster es una infección viral que afecta los nervios y provoca dolor intenso acompañado de ampollas en la piel. El malestar suele describirse como ardor o punzadas que pueden persistir incluso después de que desaparece la erupción.

El dolor puede clasificarse en agudo o crónico. El dolor crónico persiste durante meses o años y puede convertirse en una enfermedad en sí misma, afectando la salud emocional y física del paciente.

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