 ¿Grosor o Largo? La Ciencia del Placer Femenino Revelada
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¿Qué es más importante: El grosor o el largo? La ciencia explica cómo influye en el placer femenino

Recientemente, la ciencia ha revelado que el placer femenino no se relaciona únicamente con el tamaño

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Durante años, el tamaño ha sido uno de los temas más debatidos en la sexualidad, especialmente cuando se trata de entender qué factores influyen en el placer femenino.  Sin embargo, investigaciones recientes citadas por la revista Cosmopolitan México sugieren que el grosor podría ser más determinante que la longitud debido a la forma en que interactúa con la anatomía femenina.

El principal motivo radica en la estructura interna del clítoris, un órgano cuya única función conocida es el placer sexual.  Aunque comúnmente se asocia únicamente con su parte visible, en realidad se extiende internamente alrededor de la vagina, formando una red de tejido eréctil altamente sensible.

@drjoserisco

Y a tí, ¿Te gusta largo o grueso? ☝️

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De acuerdo con estudios realizados por universidades estadounidenses, muchas mujeres consideran que el grosor genera mayor fricción y presión en las zonas más sensibles, lo que puede intensificar la estimulación y facilitar el orgasmo.  Esta explicación coincide con investigaciones sobre anatomía sexual femenina que indican que la mayor sensibilidad se concentra en el tercio externo de la vagina, donde el contacto más amplio puede resultar más placentero.

Otro aspecto importante es que la estimulación adecuada no depende únicamente de la penetración profunda, sino de la combinación de factores como ritmo, conexión emocional y estimulación del clítoris.  De hecho, expertos coinciden en que el placer femenino es multifactorial y no se reduce a una sola característica física.

Más del placer femenino

Algunas investigaciones han intentado establecer medidas promedio preferidas, señalando que muchas mujeres tienden a inclinarse por proporciones equilibradas, donde el grosor genera una sensación de mayor contacto sin causar incomodidad.  Esto demuestra que la percepción del placer es individual y depende de la compatibilidad entre las parejas.

Los especialistas también destacan que factores psicológicos como la confianza, la comunicación y la comodidad influyen significativamente en la experiencia íntima.

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Incluso estudios sobre salud sexual han evidenciado que el autoconocimiento y la educación juegan un papel clave en la satisfacción. En conclusión, la ciencia sugiere que el grosor puede tener mayor impacto que la longitud en la anatomía femenina debido a la forma en que estimula zonas sensibles.

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