Tipos de Besos: Beso de Mariposa vs. Beso Ladeado

El 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, una fecha dedicada a una de las expresiones de afecto más universales. Esta conmemoración surgió tras el récord del beso más largo registrado por una pareja que permaneció unida durante más de 46 horas, lo que convirtió el gesto en un símbolo de amor y conexión humana.
Además de ser una muestra de afecto, besar puede generar bienestar emocional, reducir el estrés y fortalecer vínculos afectivos, ya que el cuerpo libera sustancias asociadas al placer y la felicidad.
Tipos de besos más conocidos
Existen decenas de formas de besar, cada una con su propio significado. A continuación, algunos de los más populares:
- Beso francés: uno de los más apasionados, se caracteriza por el contacto entre lenguas y expresa romanticismo intenso.
- Beso en la mejilla: símbolo de saludo, amistad o respeto en muchas culturas.
- Beso de piquito: un beso corto y tierno que refleja cariño o atracción inicial.
- Beso esquimal: se da al frotar las narices, asociado con ternura y complicidad.
- Beso de mariposa: ocurre cuando las pestañas rozan la piel del otro, considerado un gesto romántico y juguetón.
- Beso en la frente: transmite protección y afecto sincero.
- Beso robado: espontáneo y sorpresivo, suele expresar deseo o emoción.
- Beso de despedida: simboliza nostalgia, amor y conexión emocional.
Otros besos curiosos que existen
Internet y distintas publicaciones recopilan muchos más estilos de besos:
- Beso de ángel: se da sobre los párpados y simboliza ternura.
- Beso ladeado: implica inclinar la cabeza para lograr un contacto más íntimo.
- Beso palpitante: consiste en varios besos pequeños alrededor de los labios.
- Beso en la mano: gesto clásico de respeto o admiración.
- Beso al aire: se lanza con la mano cuando la persona está lejos.
Según expertos, existen más de 100 tipos de besos que pueden expresar emociones tan diversas como amor, pasión, consuelo o amistad.
El Día Internacional del Beso es una oportunidad para recordar la importancia de las muestras de afecto y la conexión humana.