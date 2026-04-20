 Docente y modelo: Cómo una enfermedad rara cambió su rostro
Tendencias

Modelo y docente revela cómo una enfermedad rara deformó su rostro tras un accidente

Lo que parecía un accidente menor terminó cambiando su vida para siempre. Una mujer reveló cómo una enfermedad rara, activada tras el estrés, comenzó a deformar su rostro y afectar su salud de manera extrema.

Compartir:
Claire Titterington, Redes sociales
Claire Titterington / FOTO: Redes sociales

La vida de Claire Titterington, docente de educación física en Blackpool, Inglaterra, dio un giro radical tras un accidente de tránsito que, en apariencia, no representaba mayor gravedad. Sin embargo, aquel episodio terminó marcando el inicio de una compleja enfermedad genética que transformó por completo su salud y su apariencia física.

Según su testimonio, el incidente ocurrió hace aproximadamente cinco años, cuando otro vehículo impactó su automóvil por la parte trasera. A raíz del choque, sufrió fracturas en la mano y la nariz, lesiones que parecían manejables, pero que desencadenaron consecuencias inesperadas.

El detonante: estrés físico y emocional

De acuerdo con lo relatado por la propia afectada, el estrés generado por el accidente habría activado una condición genética que permanecía latente en su organismo.

Especialistas señalan que ciertas enfermedades hereditarias pueden permanecer inactivas durante años y manifestarse tras eventos desencadenantes como traumas físicos, cirugías o situaciones de alta carga emocional. En el caso de Claire, el accidente habría sido ese punto de inflexión.

Una enfermedad rara y poco conocida

Tras varios estudios médicos, Claire fue diagnosticada con angioedema hereditario (HAE), un trastorno poco frecuente que afecta el sistema inmunológico.

Esta enfermedad se caracteriza por provocar inflamaciones severas en distintas partes del cuerpo, especialmente en el rostro, el abdomen y las vías respiratorias. Los episodios pueden aparecer de forma repentina y, en algunos casos, representar un riesgo vital si afectan la garganta.

"La hinchazón es profunda y pesada", describió la docente, quien ha experimentado cambios drásticos en su apariencia durante las crisis más intensas.

Foto embed
Claire Titterington - Redes sociales

Episodios que cambian su apariencia

Uno de los aspectos más impactantes de esta condición es la forma en que altera el rostro de quienes la padecen. Durante los brotes, la inflamación puede ser tan severa que dificulta reconocer a la persona, incluso para sus familiares más cercanos.

En el caso de Claire, estos episodios han sido recurrentes y visibles, generando no solo afectaciones físicas, sino también un fuerte impacto emocional.

La enfermedad no solo se limita a la inflamación facial. Claire también ha enfrentado complicaciones visuales, incluyendo episodios de ceguera temporal, así como intensos dolores abdominales que la obligan a permanecer en reposo.

Estas crisis han limitado significativamente su calidad de vida, pasando de ser una persona activa —como lo exige su profesión— a enfrentar dificultades incluso para caminar o realizar actividades cotidianas.

Según sus propias palabras, la enfermedad "le arrebató su identidad física", una frase que refleja el impacto emocional que conlleva vivir con este tipo de padecimientos.

¿Qué es el angioedema hereditario?

El angioedema hereditario es una enfermedad genética rara causada por una alteración en una proteína que regula la inflamación en el cuerpo.

Se estima que afecta a una de cada 50 mil personas, lo que la convierte en una condición poco frecuente y, en muchos casos, difícil de diagnosticar en sus etapas iniciales.

Entre sus principales síntomas se encuentran:

·         Inflamación repentina en rostro, manos, pies o garganta

·         Dolor abdominal intenso

·         Náuseas o vómitos

·         Dificultad para respirar en casos graves

Aunque no tiene cura, existen tratamientos que ayudan a controlar los episodios y mejorar la calidad de vida de los pacientes, siempre bajo supervisión médica especializada.

Un caso que genera conciencia

El testimonio de Claire Titterington ha generado impacto a nivel internacional, no solo por las imágenes que evidencian los cambios físicos, sino por el mensaje que deja sobre la importancia de escuchar al cuerpo y buscar atención médica oportuna.

Expertos coinciden en que, aunque se trata de una enfermedad poco común, el diagnóstico temprano puede marcar una gran diferencia en el manejo de los síntomas y la prevención de complicaciones graves.

Su historia hoy sirve como un llamado de atención sobre las enfermedades raras y el impacto que pueden tener en la vida de quienes las padecen, recordando que detrás de cada caso hay una lucha diaria que muchas veces pasa desapercibida.

En Portada

Arévalo detalla plan de subsidio a combustiblest
Nacionales

Arévalo detalla plan de subsidio a combustibles

01:32 PM, Abr 20
Se reporta incremento del precio del gas propanot
Nacionales

Se reporta incremento del precio del gas propano

12:22 PM, Abr 20
¡Orgullo chapín! David López se prepara para la final de olimpiada científica en Londrest
Farándula

¡Orgullo chapín! David López se prepara para la final de olimpiada científica en Londres

11:51 AM, Abr 20
Más de 400 líderes pandilleros de la MS13 son juzgados en macroaudienciat
Internacionales

Más de 400 líderes pandilleros de la MS13 son juzgados en macroaudiencia

02:25 PM, Abr 20
¿Por qué cada Mundial tiene una mascota oficial? En este 2026 son tres t
Deportes

¿Por qué cada Mundial tiene una mascota oficial? En este 2026 son tres

01:50 PM, Abr 20

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridad vialReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos