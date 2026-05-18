Guatemala Game Show 2026: Torneos y Esports en Tercera Edición

La tercera edición del Guatemala Game Show (GGS3) congregó a miles de entusiastas de los videojuegos y los deportes electrónicos este sábado 16 de mayo de 2026 en el Parque de la Industria.
Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, el evento ofreció un espacio vibrante lleno de actividades para todas las edades, posicionándose como el punto de encuentro más relevante para la cultura gamer en el país.
El Parque de la Industria se transformó por completo con estands dedicados a la robótica, desarrolladores independientes, competencias de eSports y muestras de tecnologías emergentes en gaming y deporte virtual.
Los asistentes exploraron zonas especiales para FITE Games, participaron en competiciones de Minecraft, probaron simuladores y experimentaron la realidad virtual, además de disfrutar actividades exclusivas de LEGO y exhibiciones de cultura pop como cosplayers, K-pop y anime.
Pablo Melgar, organizador del evento, destacó la masiva convocatoria de esta edición:
"Ha venido bastante gente; aquí está lleno. La verdad es que ha generado mucho interés porque tuvimos 17 rankings nacionales simultáneos, una media de 40 participantes por torneo dedicados al eSport. Ha funcionado muy bien", declaró durante la jornada.
La tercera edición del Guatemala Game Show reunió a una audiencia diversa integrada por familias completas, grupos de amigos, estudiantes de colegios y universidades, así como representantes de municipalidades e iglesias.
El evento fomentó la diversión sana, el sentido de comunidad y la oportunidad de conectarse con las últimas tendencias en el universo gamer.
Comunidad y Talento en Ascenso
El Guatemala Game Show 2026 no solo fue un punto de encuentro para los competidores, sino también un espacio de diversión familiar y comunitaria. Melgar destacó la heterogeneidad del público asistente:
"Hay niños, adultos, gente de colegios, universidades, municipalidades e iglesias; todos los que disfrutan del gaming vinieron a pasar un buen rato, hacer comunidad y conocer cosas diferentes".
Esta diversidad subraya el creciente impacto de los videojuegos y los esports en la sociedad guatemalteca, trascendiendo barreras generacionales y sociales.
Entre las actividades más populares que mantuvieron a los asistentes inmersos durante todo el día, se destacaron:
- Torneos de Minecraft, que congregaron a jugadores de todas las edades.
- Simuladores de última generación y experiencias de realidad virtual.
- Actividades interactivas con LEGO, fomentando la creatividad y el juego.
- Exhibiciones de robótica y desarrollo de videojuegos, mostrando el talento local.
El GGS3 y sus competencias contaron con el respaldo fundamental de la Asociación de Deportes Electrónicos de Guatemala (ADEG), entidad clave en el desarrollo de los esports a nivel nacional y en la representación del país en certámenes internacionales.
Los organizadores estimaron una asistencia de entre diez mil y doce mil personas al cierre del evento, cifra que consolida al Guatemala Game Show como uno de los encuentros más importantes de su tipo en la región.