 Gases Más Apestosos: ¿Mujeres o Hombres, Quién Gana?
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Quién se tira los gases más apestosos: ¿Las mujeres o los hombres?

Un estudio científico volvió a poner sobre la mesa una de las preguntas más incómodas y curiosas sobre el cuerpo humano.

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Gases, Gases
Gases / FOTO: Gases

La ciencia no deja de sorprender, investigadores analizaron durante años el olor y composición de la flatulencia humana para descubrir qué la hace tan particular. Un estudio publicado originalmente en la revista médica Gut y retomado por diversos medios reveló un dato inesperado: los gases femeninos podrían tener un olor más intenso que los masculinos.

La investigación fue liderada por el gastroenterólogo Michael Levitt, conocido por algunos como el "rey de los gases", quien junto a su equipo analizó la composición química del aire expulsado por 16 voluntarios saludables.  Para obtener resultados medibles, los participantes consumieron frijoles pintos y lactulosa, alimentos conocidos por estimular la producción de gases intestinales.

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Posteriormente, los científicos utilizaron equipos especializados para medir las sustancias presentes en las muestras recolectadas.  El principal hallazgo fue que el olor desagradable de los gases está asociado con compuestos que contienen azufre, especialmente el sulfuro de hidrógeno, famoso por producir un aroma similar al del "huevo podrido".

Los resultados mostraron que, aunque los hombres suelen expulsar un mayor volumen de gases, las mujeres presentaban concentraciones significativamente más altas de sulfuro de hidrógeno, lo que provocaba un olor más fuerte o intenso.  Además, evaluadores independientes calificaron las muestras femeninas como de mayor intensidad olorosa.

Los gases más apestosos

Sin embargo, los expertos aclaran que esto no significa que todas las mujeres tengan gases más olorosos ni que exista una regla absoluta. Algunos especialistas señalan que el volumen del gas, la dieta, la digestión y la microbiota intestinal también influyen en la percepción del olor.

Incluso, hay interpretaciones científicas que consideran que la diferencia entre hombres y mujeres puede equilibrarse debido a que los hombres suelen producir más cantidad de gas.

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La alimentación juega un papel clave. Productos ricos en azufre como huevo, coliflor, brócoli, ajo, cebolla y algunas legumbres pueden intensificar el olor de la flatulencia. Aunque el tema continúe generando risas y debate, este estudio demuestra que hasta las funciones más comunes del cuerpo humano pueden convertirse en objeto de análisis científico.

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