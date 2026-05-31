 Protección Solar: Mitos y Realidades que Afectan tu Piel
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Protección solar: mitos y realidades que siguen poniendo en riesgo la salud de la piel

Aunque muchas personas creen conocer todo sobre el protector solar, varios mitos continúan poniendo en riesgo la salud de la piel.

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Protector solar / FOTO: Protector solar
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El uso del protector solar es uno de los hábitos más recomendados por especialistas para cuidar la piel, pero aún existen creencias erróneas que afectan su correcta aplicación y reducen su efectividad.  Expertos advierten que estos mitos pueden aumentar el riesgo de daños cutáneos, envejecimiento prematuro e incluso cáncer de piel.

En medio de la creciente circulación de información sobre el cuidado personal, distinguir entre mitos y realidades se ha vuelto fundamental para construir rutinas de protección solar verdaderamente efectivas. De acuerdo con especialistas y campañas educativas impulsadas por Nivea, uno de los mitos más frecuentes es pensar que el protector solar solo es necesario en días soleados.

Sin embargo, la radiación ultravioleta permanece activa incluso cuando el cielo está nublado.  Se estima que hasta un 80% de los rayos UV atraviesan las nubes, lo que significa que la piel continúa expuesta aunque el sol no sea visible.

Otra creencia común es que la piel bronceada ya cuenta con una defensa natural frente al sol. La realidad es muy distinta.  El bronceado no representa protección, sino una respuesta del cuerpo al daño celular provocado por la radiación ultravioleta. Es decir, el cambio de color evidencia que la piel ya sufrió afectaciones.

Cuida tu piel

También persiste la idea de que las personas con piel oscura no necesitan protector solar. Aunque la melanina brinda cierta protección natural, esta no es suficiente para evitar manchas, envejecimiento prematuro o enfermedades cutáneas graves.  Por ello, dermatólogos recomiendan el uso diario de protección solar para todos los tonos de piel.

Otro error habitual está relacionado con el Factor de Protección Solar (FPS), es que muchas personas creen que un FPS alto bloquea completamente la radiación.

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No obstante, ningún producto ofrece protección total. Los protectores con FPS 50, por ejemplo, filtran cerca del 98% de los rayos UVB, por lo que la reaplicación continúa siendo indispensable. El maquillaje con FPS tampoco sustituye el protector solar tradicional. Aunque algunos cosméticos incluyen protección, la cantidad aplicada normalmente no alcanza para garantizar el nivel indicado en la etiqueta, por lo que debe verse únicamente como un complemento.

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