Inusual hallazgo de guatemalteco en tienda de ropa usada

Un joven se volvió viral en redes sociales luego de compartir una imagen que dejó sorprendidos a miles de usuarios. ¿La razón? Encontró un simple pedazo de cartón a la venta por Q20 en una reconocida tienda dedicada a la comercialización de ropa y accesorios de segunda mano.
La fotografía rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas, generando una ola de reacciones, comentarios y, sobre todo, mucho humor por parte de los internautas. Los usuarios de las redes no tardaron en demostrar su creatividad con ingeniosas ocurrencias.
@vickyzurdo
Cuando creí haberlo visto todo! megapaca me sorprendió. @Megapaca :v♬ sonido original - Pintamos Toda La Casa 🎨🏘
Según se observa en la imagen compartida por el joven, el objeto en cuestión no era una prenda exclusiva, un accesorio de colección ni un artículo raro. Se trataba únicamente de un pedazo de cartón que tenía colocado un precio de Q20, lo cual asombró a muchos
El curioso descubrimiento llamó la atención de cientos de personas, quienes comenzaron a preguntarse cómo había llegado el artículo a estar exhibido para la venta. Algunos usuarios incluso especularon que podría tratarse de un error involuntario durante el proceso de clasificación de productos.
Más que ropa
Sin embargo, más allá de la explicación detrás del hecho, lo que realmente se robó el protagonismo fueron las respuestas de los usuarios en redes sociales. Como suele ocurrir en Guatemala, el humor apareció de inmediato. Muchos internautas aprovecharon la publicación para bromear sobre los supuestos usos que podría tener el peculiar artículo.
Entre los comentarios destacaron quienes aseguraban que el cartón podía convertirse en una mesa improvisada, una decoración minimalista, una pieza de colección o incluso un "artículo vintage" para los amantes de las antigüedades. Otros afirmaron en tono de broma que era una oportunidad única de inversión, mientras que algunos señalaron que el precio incluía "la historia detrás del cartón".
Las reacciones provocaron que la publicación acumulara numerosas interacciones y fuera compartida por cientos de personas que no podían creer lo que estaban viendo. Más allá de la sorpresa por el precio, la situación volvió a poner en evidencia una característica muy presente entre los guatemaltecos: su capacidad para encontrar humor en situaciones cotidianas.