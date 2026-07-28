Sacerdote lanza agua bendita con hidrolavadora

El curioso episodio habría ocurrido durante las festividades en honor a Santiago Apóstol, en México. Un video compartido en TikTok muestra al sacerdote de pie en la parte trasera de una camioneta mientras sostiene una hidrolavadora tipo Kärcher para lanzar agua bendita hacia los asistentes que participaban en la celebración.
Mientras el vehículo avanzaba entre la multitud, el religioso pronunciaba una oración y pedía bendiciones para las familias presentes. El potente chorro de agua alcanzó a hombres, mujeres, niños y adultos mayores que, lejos de incomodarse, respondieron entre risas, sonrisas y muestras de entusiasmo.
De acuerdo con versiones difundidas por asistentes al evento, el sacerdote, identificado como Rubén Pérez Rubio, habría optado por este método para llegar a un mayor número de personas de una forma más práctica durante la celebración religiosa. Aunque la publicación original no precisó el lugar exacto, usuarios en redes sociales coincidieron en señalar que ocurrió en Contepec.
Como suele ocurrir con los contenidos virales, las imágenes generaron una fuerte discusión en plataformas digitales. Un sector de los internautas consideró que la iniciativa demuestra una manera cercana y moderna de conectar con la comunidad, destacando que permitió bendecir a todos los asistentes de forma rápida y dinámica.
El sacerdote divide opiniones
Sin embargo, otros usuarios expresaron que el uso de una hidrolavadora en un acto religioso podría restarle respeto y solemnidad a una ceremonia tradicional. Entre los comentarios más compartidos hubo quienes bromearon con la escena, mientras otros cuestionaron si este tipo de recursos son apropiados dentro de las celebraciones de la Iglesia.
El video continúa acumulando reproducciones y reacciones, convirtiéndose en uno de los contenidos religiosos más comentados de los últimos días.
Más allá de las opiniones divididas, el caso demuestra cómo un momento inesperado puede trascender las fronteras de una comunidad. Asimismo, se convertió en un fenómeno viral capaz de generar conversación sobre la manera en que las tradiciones religiosas se adaptan a los nuevos tiempos.