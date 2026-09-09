Guía para elegir los mejores tenis para niños

Elegir los tenis adecuados para los niños va mucho más allá del diseño o el color que más les guste. Durante la infancia, los pies están en constante crecimiento, por lo que un calzado cómodo, seguro y bien ajustado puede marcar la diferencia al caminar, correr y jugar.
Conocer algunos aspectos básicos ayuda a los padres a tomar una mejor decisión al momento de comprar zapatos infantiles. Uno de los primeros aspectos que se debe revisar es el tamaño del calzado infantil. Los especialistas recomiendan medir ambos pies, ya que pueden tener ligeras diferencias de longitud y anchura.
Además, el niño debe probarse los tenis de pie para comprobar que los dedos tengan suficiente espacio para moverse. La Academia Americana de Pediatría recomienda que exista aproximadamente el espacio equivalente al ancho de un dedo entre el dedo más largo y la punta del calzado.
También es importante que el zapato no apriete la parte superior del pie y que el talón permanezca firme, sin deslizarse al caminar. Otro punto fundamental es elegir tenis con una puntera amplia, que permita el movimiento natural de los dedos, así como materiales cómodos y transpirables.
Más de los tenis para tus niños
La suela debe ofrecer buena adherencia para reducir el riesgo de resbalones y ser lo suficientemente flexible para acompañar el movimiento del pie. También conviene tomar en cuenta la actividad que realizará el niño. No es lo mismo buscar calzado para asistir al colegio que para practicar algún deporte.
Los tenis deben permitir libertad de movimiento y sujetar correctamente el pie mediante cordones, velcro u otro sistema de ajuste. Además, comprar una talla más grande pensando en que el niño crecerá rápidamente no siempre es una buena estrategia.
Un calzado demasiado grande puede provocar que el pie se deslice dentro del zapato y afectar la comodidad al caminar. Por ello, es recomendable revisar periódicamente la talla, especialmente durante los primeros años, cuando los pies crecen con mayor rapidez.
En este contexto, Guatemala sumó una nueva opción para las familias con la apertura de la primera tienda Skechers Kids de Latinoamérica, ubicada en Miraflores Shopping Center. La nueva tienda cuenta con una selección de calzado y accesorios infantiles que incorpora tecnologías de confort, además de propuestas pensadas para acompañar las actividades cotidianas de los pequeños.
Con este lanzamiento, Guatemala se convirtió en el primer país de Latinoamérica en contar con este concepto de tienda infantil. Al momento de elegir los mejores tenis para niños, lo más importante es priorizar comodidad, ajuste, espacio para los dedos, seguridad y el tipo de actividad que realizará cada pequeño.