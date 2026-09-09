 Guía para elegir los mejores tenis para niños
Tendencias

¿Cómo escoger los tenis adecuados para los niños? Claves para elegir el calzado ideal

Elegir los tenis adecuados para los niños es clave para cuidar sus pies mientras juegan, corren y realizan sus actividades diarias.

Compartir:
Tenis, Tenis
Tenis / FOTO: Tenis
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Elegir los tenis adecuados para los niños va mucho más allá del diseño o el color que más les guste.  Durante la infancia, los pies están en constante crecimiento, por lo que un calzado cómodo, seguro y bien ajustado puede marcar la diferencia al caminar, correr y jugar.

Conocer algunos aspectos básicos ayuda a los padres a tomar una mejor decisión al momento de comprar zapatos infantiles. Uno de los primeros aspectos que se debe revisar es el tamaño del calzado infantil. Los especialistas recomiendan medir ambos pies, ya que pueden tener ligeras diferencias de longitud y anchura.

Además, el niño debe probarse los tenis de pie para comprobar que los dedos tengan suficiente espacio para moverse. La Academia Americana de Pediatría recomienda que exista aproximadamente el espacio equivalente al ancho de un dedo entre el dedo más largo y la punta del calzado.

También es importante que el zapato no apriete la parte superior del pie y que el talón permanezca firme, sin deslizarse al caminar. Otro punto fundamental es elegir tenis con una puntera amplia, que permita el movimiento natural de los dedos, así como materiales cómodos y transpirables.

Más de los tenis para tus niños

La suela debe ofrecer buena adherencia para reducir el riesgo de resbalones y ser lo suficientemente flexible para acompañar el movimiento del pie. También conviene tomar en cuenta la actividad que realizará el niño. No es lo mismo buscar calzado para asistir al colegio que para practicar algún deporte.

Los tenis deben permitir libertad de movimiento y sujetar correctamente el pie mediante cordones, velcro u otro sistema de ajuste. Además, comprar una talla más grande pensando en que el niño crecerá rápidamente no siempre es una buena estrategia.

iPhone Duo: precio, características y cuándo saldrá a la venta el primer plegable de Apple

Después de años de rumores, Apple finalmente entró al mercado de los teléfonos plegables con el iPhone Duo.

Un calzado demasiado grande puede provocar que el pie se deslice dentro del zapato y afectar la comodidad al caminar.  Por ello, es recomendable revisar periódicamente la talla, especialmente durante los primeros años, cuando los pies crecen con mayor rapidez.

En este contexto, Guatemala sumó una nueva opción para las familias con la apertura de la primera tienda Skechers Kids de Latinoamérica, ubicada en Miraflores Shopping Center.  La nueva tienda cuenta con una selección de calzado y accesorios infantiles que incorpora tecnologías de confort, además de propuestas pensadas para acompañar las actividades cotidianas de los pequeños.

Con este lanzamiento, Guatemala se convirtió en el primer país de Latinoamérica en contar con este concepto de tienda infantil. Al momento de elegir los mejores tenis para niños, lo más importante es priorizar comodidad, ajuste, espacio para los dedos, seguridad y el tipo de actividad que realizará cada pequeño.

En Portada

Caos vial por bloqueos y caravanas; estas son las rutas alternast
Nacionales

Caos vial por bloqueos y caravanas; estas son las rutas alternas

12:15 PM, Sep 09
Transmetro opera de forma limitada por bloqueo en la calzada Aguilar Batrest
Nacionales

Transmetro opera de forma limitada por bloqueo en la calzada Aguilar Batres

09:51 AM, Sep 09
Barcelona gana, gusta y golea en su presentación en Championst
Deportes

Barcelona gana, gusta y golea en su presentación en Champions

12:39 PM, Sep 09
Guatemala y la ONU buscan salvar del deterioro el archivo de víctimas del conflicto armadot
Nacionales

Guatemala y la ONU buscan salvar del deterioro el archivo de víctimas del conflicto armado

12:31 PM, Sep 09
iPhone Duo: precio, características y cuándo saldrá a la venta el primer plegable de Applet
Tendencias

iPhone Duo: precio, características y cuándo saldrá a la venta el primer plegable de Apple

02:24 PM, Sep 09

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNCEE.UU.Estados Unidos#liganacionalReal MadridInsólitoviralredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar