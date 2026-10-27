Día Internacional del Gato Negro: Rompiendo Supersticiones

Cada 27 de octubre, el Día del Gato Negro nos invita a reflexionar sobre estos felinos, a menudo envueltos en mitos y supersticiones que persisten, especialmente en vísperas de Halloween.
Lejos de ser criaturas misteriosas, los gatos negros son animales con necesidades, comportamientos y personalidades únicas, cuya coloración es el resultado de fascinantes procesos biológicos. Sin embargo, enfrentan prejuicios que pueden afectar sus posibilidades de encontrar un hogar.
- El secreto detrás del pelaje negro
El color negro en los gatos surge de procesos biológicos vinculados a la pigmentación, especialmente a la eumelanina. Una investigación publicada en la revista Current Biology identificó que una variante del gen ASIP se relaciona con el pelaje negro en gatos domésticos. En otras especies, como los jaguares, otras variantes genéticas también generan melanismo.
Algunos gatos negros pueden mostrar reflejos marrones o rojizos tras exponerse al sol. Este fenómeno, conocido como rusting, es normal y solo requiere atención veterinaria si se acompaña de cambios repentinos en la piel o el pelaje.
El gato Bombay, por ejemplo, fue desarrollado para mostrar un pelaje negro brillante y ojos de tonos cobrizos o dorados, pero la mayoría de los gatos negros no pertenece a esta raza específica.
Halloween y los riesgos asociados
Con la llegada de Halloween crecen las advertencias sobre posibles riesgos para los gatos negros, como rituales o sacrificios, aunque la mayoría son parte de la cultura popular sin respaldo científico. Algunas organizaciones toman precauciones adicionales durante esta época. Los expertos recomiendan:
- Mantener a los gatos negros dentro de casa.
- Instalar protecciones en balcones y ventanas.
- Ofrecer enriquecimiento ambiental.
- Evitar la exposición a velas, adornos peligrosos, alimentos tóxicos y puertas abiertas que puedan generar escapes.
El color del pelaje no tiene relación con el carácter, la capacidad de establecer lazos o la inteligencia del animal. Cada gato negro merece ser valorado por su personalidad individual y no por supersticiones heredadas. Elegir su adopción desde la información y el bienestar animal ayuda a romper con los prejuicios que aún persisten en la sociedad.