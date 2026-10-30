Recomendaciones del IGSS para comer fiambre sin riesgos

El Día de Todos los Santos es una de las celebraciones más esperadas por los guatemaltecos, especialmente por la variedad de platillos tradicionales que forman parte de esta fecha. Sin embargo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) emitió una serie de recomendaciones para prevenir enfermedades gastrointestinales relacionadas con la manipulación, preparación y conservación inadecuada de los alimentos.
A través de una publicación difundida este viernes 30 de octubre de 2026, la institución recordó que el fiambre, los curtidos y los dulces típicos requieren cuidados especiales para evitar intoxicaciones alimentarias.
Durante esta temporada, miles de familias acostumbran preparar o comprar alimentos tradicionales como el fiambre rojo, blanco o verde, así como dulces de chilacayote, ayote, jocote y garbanzo.
Aunque estos platillos representan una parte importante de la identidad gastronómica guatemalteca, el IGSS destacó que es fundamental mantener buenas prácticas de higiene para disfrutarlos sin poner en riesgo la salud.
¿Cómo conservar correctamente el fiambre?
Uno de los principales llamados del IGSS está relacionado con la conservación del fiambre, considerado uno de los platillos más representativos del 1 de noviembre.
Esta preparación combina numerosos ingredientes, entre ellos embutidos, carnes, quesos, huevos y vegetales, por lo que necesita condiciones adecuadas de refrigeración.
"El fiambre combina diversos ingredientes, como embutidos, carnes, quesos, huevos y vegetales, por lo que es importante mantenerlo refrigerado hasta el momento de servirlo", explicó el IGSS.
La institución advirtió que dejar este platillo a temperatura ambiente durante períodos prolongados puede favorecer la multiplicación de microorganismos capaces de provocar intoxicaciones alimentarias.
Por esta razón, recomienda conservarlo refrigerado y sacarlo únicamente cuando se vaya a consumir.
Este cuidado es especialmente importante cuando se preparan grandes cantidades para compartir con familiares o amigos durante las celebraciones.
Recomendaciones para quienes preparan fiambre en casa
El IGSS también hizo un llamado a las familias que acostumbran preparar sus alimentos en casa, recordando que la limpieza es fundamental para prevenir la contaminación.
Entre las principales recomendaciones se encuentra lavar cuidadosamente las frutas y verduras con agua potable, mantener limpias las superficies de trabajo y utilizar utensilios de cocina en condiciones higiénicas.
Asimismo, la institución recordó la importancia del lavado de manos durante todo el proceso de preparación.
"Lávese las manos con agua y jabón antes de cocinar, al manipular alimentos crudos y después de ir al baño", indicó el Seguro Social.
Otro aspecto importante es evitar utilizar los mismos utensilios para manipular alimentos crudos y preparados sin lavarlos previamente.
Estas medidas ayudan a reducir el riesgo de contaminación cruzada, que ocurre cuando los microorganismos presentes en un alimento o superficie pasan a otros productos.
¿Comprará fiambre o dulces típicos en la calle? Tome precauciones
Durante las celebraciones del Día de Todos los Santos es habitual encontrar ventas de fiambre, curtidos y dulces tradicionales en mercados, calles y otros espacios comerciales.
Ante esta situación, el IGSS recomendó prestar atención a las condiciones de higiene de los establecimientos antes de realizar una compra.
"Al comprar comida en la calle, observe que el puesto esté limpio y que los alimentos se encuentren protegidos del polvo, los insectos y otras fuentes de contaminación", señaló la institución.
También recomendó verificar que los alimentos fríos permanezcan refrigerados y que las preparaciones calientes se mantengan a una temperatura adecuada.
De igual manera, aconsejó evitar productos que se encuentren expuestos directamente al sol, sin protección o que presenten olores, colores o texturas inusuales.
Otro detalle importante es observar la forma en que los vendedores manipulan los alimentos y el dinero.
El IGSS recordó que los comerciantes deben utilizar utensilios limpios y evitar tocar directamente el dinero y los alimentos sin lavarse las manos o cambiarse los guantes cuando corresponda.
La institución también aclaró que utilizar guantes no reemplaza la necesidad de lavarse las manos correctamente.
Los dulces de chilacayote, ayote y jocote también necesitan cuidados
Los dulces tradicionales son otros de los protagonistas de las celebraciones del 1 de noviembre en Guatemala.
Entre los más populares se encuentran los preparados con chilacayote, ayote, jocotes y garbanzos, que forman parte de las recetas transmitidas de generación en generación.
Aunque muchos de estos productos se elaboran con cantidades importantes de azúcar y requieren períodos prolongados de cocción, el IGSS advirtió que esto no significa que puedan conservarse indefinidamente sin refrigeración.
"Los dulces tradicionales también requieren cuidados", recordó la institución.
En ese sentido, recomendó mantener las preparaciones que necesitan refrigeración dentro de recipientes limpios y tapados.
Si los dulces se compran ya preparados, es importante elegir establecimientos donde se encuentren protegidos y sean manipulados de manera higiénica.
También se debe evitar consumir productos que presenten señales de descomposición o que hayan permanecido expuestos en condiciones inadecuadas.
¿Cuáles son los síntomas de una intoxicación alimentaria?
El IGSS explicó que consumir alimentos contaminados puede provocar diferentes molestias gastrointestinales.
Entre los síntomas que pueden presentarse se encuentran diarrea, vómitos, dolor abdominal, náuseas y fiebre.
Si una persona desarrolla estas molestias después de consumir alimentos, es importante mantener una hidratación adecuada y prestar atención a la evolución de los síntomas.
La institución recomendó buscar atención médica especialmente cuando se presenten señales de alerta como sangre en las heces, fiebre alta, dolor intenso o signos de deshidratación.
También destacó que algunos grupos de la población pueden enfrentar un mayor riesgo de complicaciones.
Entre ellos se encuentran los niños pequeños, los adultos mayores y las personas que padecen enfermedades crónicas.
Por esa razón, es importante prestar especial atención a su alimentación y buscar asistencia médica cuando sea necesario.