Partidos de la fase de grupos del Mundial 2026

La XXIII Copa del Mundo de la FIFA 2026 se iniciará el 11 de junio del presente año con los duelos México-Sudáfrica y Corea del Sur-República Checa.

Programación de los 72 partidos de la fase de grupos del Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026:

Jueves 11 de junio

México-Sudáfrica (grupo A) en el estadio Azteca Banorte de Ciudad de México

Corea del Sur-República Checa (grupo A) en el estadio Akron de Zapopán (Guadalajara)

Viernes 12 de junio

Canadá-Bosnia y Herzegovina (grupo B) en el BMO Field de Toronto

Estados Unidos-Paraguay (grupo D) en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey)

Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo A Este sector quedará completado a finales de marzo cuando se conozca al ganador de la repesca de la UEFA (ruta D).

Sábado 13 de junio

Catar-Suiza (grupo B) en el Levi's Stadium de Santa Clara (California)

Brasil-Marruecos (grupo C) en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey)

Haití-Escocia (grupo C) en el Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts)

Australia-Turquía (grupo D) en el BC Place de Vancouver

Domingo 14 de junio

Alemania-Curazao (grupo E) en el NRG Stadiumn de Houston (Texas)

Países Bajos-Japón (grupo F) en el AT&T Stadium de Arlington (Texas)

Costa de Marfil-Ecuador (grupo E) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia

Suecia-Túnez (grupo F) en el estadio BBVA de Guadalupe (Monterrey)

Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo B Canadá y Catar son dos de las selecciones que tienen un historial limitado en las Copas del Mundo de la FIFA.

Lunes 15 de junio

España-Cabo Verde (grupo H) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Georgia)

Bélgica-Egipto (grupo G) en el Lumen Field en Seattle (Washington)

Arabia Saudí-Uruguay (grupo H) en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens

Irán-Nueva Zelanda (grupo G) en el SoFi Stadium en Inglewood (California)

Martes 16 de junio

Francia-Senegal (grupo I) en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey)

Irak-Noruega (grupo I) en el Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts)

Argentina-Argelia (grupo J) en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City

Austria-Jordania (grupo J) en el Levi's Stadium de Santa Clara (California)

Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo C En este sector estará Brasil, selección que jamás ha faltado a una cita mundial de la FIFA.

Miércoles 17 de junio

Portugal-República Democrática del Congo (grupo K) en el Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts)

Inglaterra-Croacia (grupo L) en el AT&T Stadium de Arlington (Texas)

Ghana-Panamá (grupo L) en el BMO Field de Toronto

Uzbekistán-Colombia (grupo K) en el estadio Azteca Banorte de Ciudad de México

Jueves 18 de junio

República Checa-Sudáfrica (grupo A) en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta (Georgia)

Suiza-Bosnia y Herzegovina (grupo B) en el SoFi Stadium en Inglewood (California)

Canadá-Catar (grupo B) en el estadio BC Place de Vancouver

México-Corea del Sur (grupo A) en el estadio Akron de Zapopán (Guadalajara)

Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo D Estados Unidos por segunda vez en su historia es anfitrión de la Copa del Mundo de la FIFA.

Viernes 19 de junio

Estados Unidos-Australia (grupo D) en el Lumen Field en Seattle (Washington)

Escocia-Marruecos (grupo C) en el Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts)

Brasil-Haití (grupo C) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia

Turquía-Paraguay (grupo D) en el Levi's Stadium de Santa Clara (California)

Sábado 20 de junio

Países Bajos-Suecia (grupo F) en el NRG Stadiumn de Houston (Texas)

Alemania-Costa de Marfil (grupo E) en el estadio BMO Field de Toronto

Ecuador-Curazao (grupo E) en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City

Túnez-Japón (grupo F) en el estadio BBVA en Guadalupe (Monterrey)

Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo E Costa de Marfil, Ecuador y Curazao completan un grupo donde está el gigante Alemania.

Domingo 21 de junio

España-Arabia Saudí (grupo H) en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta (Georgia)

Bélgica-Irán (grupo G) en el SoFi Stadium en Inglewood (California)

Uruguay-Cabo Verde (grupo H) en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens

Nueva Zelanda-Egipto (grupo G) en el estadio BC Place de Vancouver

Lunes 22 de junio

Argentina-Austria (grupo J) en el AT&T Stadium de Arlington (Texas)

Francia-Irak (grupo I) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia

Noruega-Senegal (grupo I) en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey)

Jordania-Argelia (grupo J) en el Levi's Stadium de Santa Clara (California)

Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo F Países Bajos buscará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá lograr su primer título mundial; ha perdido tres finales a lo largo de su historia.

Martes 23 de junio

Portugal-Uzbekistán (grupo K) en el NRG Stadiumn de Houston (Texas)

Inglaterra-Ghana (grupo L) en el Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts)

Panamá-Croacia (grupo L) en el BMO Field de Toronto

Colombia-República Democrática del Congo (grupo K) en el estadio Akron en Zapopán (Guadalajara)

Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo G La selección de futbol de Bélgica, conocida como los “Diablos Rojos”, tiene una historia destacada en las Copas del Mundo FIFA.

Miércoles 24 de junio

Suiza-Canadá (grupo B) en el estadio BC Place de Vancouver

Bosnia y Herzegovina-Catar (grupo B) en el Lumen Field en Seattle (Washington)

Escocia-Brasil (grupo C) en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens

Marruecos-Haití (grupo C) en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta (Georgia)

República Checa-México (grupo A) en el estadio Azteca Banorte de Ciudad de México

Sudáfrica-Corea del Sur (grupo A) en el estadio BBVA en Guadalupe (Monterrey)

Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo H España y Uruguay compartirán el grupo H del Mundial de la FIFA 2026, donde también estarán Cabo Verde y Arabia Saudita.

Jueves 25 de junio

Curazao-Costa de Marfil (grupo E) en Lincoln Financial Field de Filadelfia

Ecuador-Alemania (grupo E) en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey)

Japón-Suecia (grupo F) en el AT&T Stadium de Arlington (Texas)

Túnez-Países Bajos (grupo F) en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City

Turquía-Estados Unidos (grupo D) en el SoFi Stadium en Inglewood (California)

Paraguay-Australia (grupo D) Levi's Stadium de Santa Clara (California)

Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo I El grupo I de la Copa del Mundo de la FIFA contará con Francia, la dos veces campeona mundial.

Viernes 26 de junio

Noruega-Francia (grupo I) en el Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts)

Senegal-Irak (grupo I) en el estadio BMO Field de Toronto

Cabo Verde-Arabia Saudí (grupo H) en el NRG Stadiumn en Houston (Texas)

Uruguay-España (grupo H) en el estadio Akron, en Zapopán (Guadalajara)

Egipto-Irán (grupo G) en el Lumen Field en Seattle (Washington)

Nueva Zelanda-Bélgica (grupo G) en el estadio BC Place de Vancouver

Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo J El campeón defensor, Argentina, deberá pasar su primera prueba ante Argelia, Austria y Jordania.

Sábado 27 de junio

Panamá-Inglaterra (grupo L) en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey)

Croacia-Ghana (grupo L) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia

Colombia-Portugal (grupo K) en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens

República Democrática del Congo-Uzbekistán (grupo K) en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta (Georgia)

Argelia-Austria (grupo J) en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City

Jordania-Argentina (grupo J) en el AT&T Stadium de Arlington (Texas).

Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo K Otro de los grandes animadores del grupo K será la selección de Colombia de Néstor Lorenzo.

*Información EFE.

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