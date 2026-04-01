Partidos de la fase de grupos del Mundial 2026

La XXIII Copa del Mundo de la FIFA 2026 se iniciará el 11 de junio del presente año con los duelos México-Sudáfrica y Corea del Sur-República Checa.
Programación de los 72 partidos de la fase de grupos del Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026:
Jueves 11 de junio
- México-Sudáfrica (grupo A) en el estadio Azteca Banorte de Ciudad de México
- Corea del Sur-República Checa (grupo A) en el estadio Akron de Zapopán (Guadalajara)
Viernes 12 de junio
- Canadá-Bosnia y Herzegovina (grupo B) en el BMO Field de Toronto
- Estados Unidos-Paraguay (grupo D) en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey)
Sábado 13 de junio
- Catar-Suiza (grupo B) en el Levi's Stadium de Santa Clara (California)
- Brasil-Marruecos (grupo C) en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey)
- Haití-Escocia (grupo C) en el Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts)
- Australia-Turquía (grupo D) en el BC Place de Vancouver
Domingo 14 de junio
- Alemania-Curazao (grupo E) en el NRG Stadiumn de Houston (Texas)
- Países Bajos-Japón (grupo F) en el AT&T Stadium de Arlington (Texas)
- Costa de Marfil-Ecuador (grupo E) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia
- Suecia-Túnez (grupo F) en el estadio BBVA de Guadalupe (Monterrey)
Lunes 15 de junio
España-Cabo Verde (grupo H) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Georgia)
Bélgica-Egipto (grupo G) en el Lumen Field en Seattle (Washington)
Arabia Saudí-Uruguay (grupo H) en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens
Irán-Nueva Zelanda (grupo G) en el SoFi Stadium en Inglewood (California)
Martes 16 de junio
- Francia-Senegal (grupo I) en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey)
- Irak-Noruega (grupo I) en el Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts)
- Argentina-Argelia (grupo J) en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City
- Austria-Jordania (grupo J) en el Levi's Stadium de Santa Clara (California)
Miércoles 17 de junio
- Portugal-República Democrática del Congo (grupo K) en el Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts)
- Inglaterra-Croacia (grupo L) en el AT&T Stadium de Arlington (Texas)
- Ghana-Panamá (grupo L) en el BMO Field de Toronto
- Uzbekistán-Colombia (grupo K) en el estadio Azteca Banorte de Ciudad de México
Jueves 18 de junio
- República Checa-Sudáfrica (grupo A) en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta (Georgia)
- Suiza-Bosnia y Herzegovina (grupo B) en el SoFi Stadium en Inglewood (California)
- Canadá-Catar (grupo B) en el estadio BC Place de Vancouver
- México-Corea del Sur (grupo A) en el estadio Akron de Zapopán (Guadalajara)
Viernes 19 de junio
- Estados Unidos-Australia (grupo D) en el Lumen Field en Seattle (Washington)
- Escocia-Marruecos (grupo C) en el Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts)
- Brasil-Haití (grupo C) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia
- Turquía-Paraguay (grupo D) en el Levi's Stadium de Santa Clara (California)
Sábado 20 de junio
- Países Bajos-Suecia (grupo F) en el NRG Stadiumn de Houston (Texas)
- Alemania-Costa de Marfil (grupo E) en el estadio BMO Field de Toronto
- Ecuador-Curazao (grupo E) en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City
- Túnez-Japón (grupo F) en el estadio BBVA en Guadalupe (Monterrey)
Domingo 21 de junio
- España-Arabia Saudí (grupo H) en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta (Georgia)
- Bélgica-Irán (grupo G) en el SoFi Stadium en Inglewood (California)
- Uruguay-Cabo Verde (grupo H) en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens
- Nueva Zelanda-Egipto (grupo G) en el estadio BC Place de Vancouver
Lunes 22 de junio
- Argentina-Austria (grupo J) en el AT&T Stadium de Arlington (Texas)
- Francia-Irak (grupo I) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia
- Noruega-Senegal (grupo I) en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey)
- Jordania-Argelia (grupo J) en el Levi's Stadium de Santa Clara (California)
Martes 23 de junio
- Portugal-Uzbekistán (grupo K) en el NRG Stadiumn de Houston (Texas)
- Inglaterra-Ghana (grupo L) en el Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts)
- Panamá-Croacia (grupo L) en el BMO Field de Toronto
- Colombia-República Democrática del Congo (grupo K) en el estadio Akron en Zapopán (Guadalajara)
Miércoles 24 de junio
- Suiza-Canadá (grupo B) en el estadio BC Place de Vancouver
- Bosnia y Herzegovina-Catar (grupo B) en el Lumen Field en Seattle (Washington)
- Escocia-Brasil (grupo C) en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens
- Marruecos-Haití (grupo C) en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta (Georgia)
- República Checa-México (grupo A) en el estadio Azteca Banorte de Ciudad de México
- Sudáfrica-Corea del Sur (grupo A) en el estadio BBVA en Guadalupe (Monterrey)
Jueves 25 de junio
- Curazao-Costa de Marfil (grupo E) en Lincoln Financial Field de Filadelfia
- Ecuador-Alemania (grupo E) en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey)
- Japón-Suecia (grupo F) en el AT&T Stadium de Arlington (Texas)
- Túnez-Países Bajos (grupo F) en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City
- Turquía-Estados Unidos (grupo D) en el SoFi Stadium en Inglewood (California)
- Paraguay-Australia (grupo D) Levi's Stadium de Santa Clara (California)
Viernes 26 de junio
- Noruega-Francia (grupo I) en el Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts)
- Senegal-Irak (grupo I) en el estadio BMO Field de Toronto
- Cabo Verde-Arabia Saudí (grupo H) en el NRG Stadiumn en Houston (Texas)
- Uruguay-España (grupo H) en el estadio Akron, en Zapopán (Guadalajara)
- Egipto-Irán (grupo G) en el Lumen Field en Seattle (Washington)
- Nueva Zelanda-Bélgica (grupo G) en el estadio BC Place de Vancouver
Sábado 27 de junio
- Panamá-Inglaterra (grupo L) en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey)
- Croacia-Ghana (grupo L) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia
- Colombia-Portugal (grupo K) en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens
- República Democrática del Congo-Uzbekistán (grupo K) en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta (Georgia)
- Argelia-Austria (grupo J) en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City
- Jordania-Argentina (grupo J) en el AT&T Stadium de Arlington (Texas).
*Información EFE.