Súper Deportivo: Emisión del 17 Noviembre 2025

Hoy en el Super Deportivo entrevistamos al exseleccionado Dwight Pezzarossi para hablar del duelo Guatemala-Surinam por el cierre de la eliminatoria mundialista. En Liga Nacional conversación con Kevin Macareño, la gran figura del Antigua 3-1 Comunicaciones. Asimismo, detalles del futbol nacional y mundial.
Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas para tratar todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.
El programa que reúne a las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas,