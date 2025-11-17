 Súper Deportivo: Emisión del 17 Noviembre 2025
Videos

Súper Deportivo: Dwight Pezzarossi nos habla sobre el duelo Guatemala-Surinam

Hoy en el Super Deportivo entrevistamos al exseleccionado Dwight Pezzarossi para hablar del duelo Guatemala-Surinam por el cierre de la eliminatoria mundialista. En Liga Nacional conversación con Kevin Macareño, la gran figura del Antigua 3-1 Comunicaciones. Asimismo, detalles del futbol nacional y mundial. 

Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas para tratar todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

El programa que reúne a las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas,

En Portada

Guatemala suma 19 narcos detenidos en lo que va de 2025 para extradición a EE.UU.t
Nacionales

Guatemala suma 19 narcos detenidos en lo que va de 2025 para extradición a EE.UU.

03:04 PM, Nov 17
Luis Fernando Tena hace un balance de su proceso previo a enfrentar a Surinamt
Deportes

Luis Fernando Tena hace un balance de su proceso previo a enfrentar a Surinam

05:09 PM, Nov 17
Disney presenta el primer adelanto de live action de Moanat
Farándula

Disney presenta el primer adelanto de live action de Moana

05:57 PM, Nov 17
Caso Usac: Estudiantes son ligados a proceso por dos delitost
Nacionales

Caso Usac: Estudiantes son ligados a proceso por dos delitos

03:46 PM, Nov 17

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosCorrupciónMundial 2026#liganacionalSeguridad#64VueltaaGuateEstados UnidosPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos