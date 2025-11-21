 Súper Deportivo: Emisión del 21 de Noviembre de 2025
Súper Deportivo: La previa de la fecha 21 del Apertura 2025

 Hoy en el Super Deportivo te presentamos la previa de la fecha 21 del Apertura 2025, que arranca con el duelo Xelajú-Cobán Imperial. Además, repasamos las semifinales de la Liga Primera División. Damos también un toque al futbol internacional. Tenemos las voces de los protagonistas.

Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas para tratar todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

El programa que reúne a las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.

