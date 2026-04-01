Dos conductores ebrios causan accidentes

Las autoridades de tránsito reportaron que en horas de la madrugada de este miércoles, 1 de abril, ocurrieron accidentes en la Ciudad de Guatemala y el municipio de Villa Nueva en los que se vieron involucrados conductores de vehículos que dieron positivo en la prueba de alcoholemia.
Uno de los casos ocurrió en la 1ª avenida y 25 calle de la zona 1 capitalina. Según la Policía Municipal de Tránsito (PMT), se atendió este caso luego de que ocurrió una colisión y, al aplicar el procedimiento respectivo, se determinó que el automovilista viajaba en estado de ebriedad.
La institución señaló que se aplicaron los protocolos correspondientes, mientras se trabajaba para mejorar la movilidad en la zona y los agentes regulaban el paso vehicular para evitar mayores inconvenientes.
Segundo conductor ebrio
Otro caso fue reportado por la PMT de Villa Nueva y se dio en el kilómetro 19.9 de la ruta al Pacífico (CA-9), con dirección al sur, donde el conductor de un vehículo tipo picop perdió el control del volante y colisionó.
Según Dalia Santos, vocera de la institución, el automóvil impactó contra las señales de tránsito y quedó empotrado en uno de los separadores viales.
En seguimiento de los procedimientos para este tipo de casos, los agentes le realizaron la prueba de alcoholemia, en la cual dio positivo, es decir que presentaba niveles mayores a los permitidos para estar detrás del volante.
La PMT notificó a la Policía Nacional Civil para el seguimiento del caso y también coordinó las acciones para facilitar la movilidad vehicular en el tramo afectado, así como el retiro del obstáculo de la vía pública.
La conducción bajo efectos del alcohol continúa siendo una de las principales causas de accidentes de tránsito, poniendo en riesgo no solo la vida de quienes manejan en estado de ebriedad, sino también la de peatones y otros conductores. A pesar de los controles y sanciones implementadas por las autoridades, muchos automovilistas siguen ignorando los límites legales y las recomendaciones básicas de seguridad vial.
Este comportamiento irresponsable reduce la capacidad de reacción, altera la percepción y aumenta significativamente la probabilidad de colisiones, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la conciencia ciudadana y las medidas de prevención.