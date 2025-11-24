Súper Deportivo: Emisión del 24 de Noviembre de 2025

Hoy en el Súper Deportivo te presentamos todo lo que dejó la fecha 21 del Apertura 2025, que se disputó este fin de semana. Además, repasamos a los dos finalistas de la Primera División. Damos un toque al futbol internacional, es semana de Champions League. Tenemos las voces de los protagonistas: César Archila y Juan Luis Cardona pasaron por nuestros micrófono.
Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.
Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.