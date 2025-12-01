Súper Deportivo: Emisión 1 Diciembre 2025 - ¡No te lo Pierdas!

Hoy en el #SuperDeportivo todo lo que dejó la última jornada del Apertura 2025. Definidos los cuartos de final de la Liga Guate Banrural. San Pedro FC gana la final de ida de la Primera División. Voces de los protagonistas. Actividad en el futbol europeo. Guatemala con actividad en los Juegos Bolivarianos.
Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.
Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.