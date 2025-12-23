A Primera Hora: Emisión del 23 de Diciembre 2025

En A Primera Hora repasamos uno de los casos que más sonó en este año: el asesinato de Melissa Palacios, ocurrido en Chiquimula, y que finalmente fue trasladado a la capital para ser juzgado. Para ellos, conversamos con Fanuel García, director de Asistencia Legal del Instituto de la Víctima, querellantes en el caso del asesinato de Melisa Palacios.
