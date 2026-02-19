Hora 15: Emisión del 19 de febrero de 2026 - Resumen

Las organizaciones que integran Foro Guatemala manifestaron su preocupación ante un proceso de evaluación y votación que no priorizó la idoneidad técnica y ética en la integración de la nómina de candidatos a magistrados del TSE. En Hora 15 conversamos del tema con: Virginia Pinto, analista de Foro Guatemala; y Pedro Cruz, integrante de Primero Guatemala.
Videos
Hora 15: Preocupación por integración de nómina para magistrados del TSE
- por Ivonne Gordillo
- 17:01, Feb 19 2026
-
En Portada
Temas
Descubre más contenidos en radiosguate.com
Moda Y Belleza
Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge
- por Sandy Sandoval
- 03:44 PM, Feb 06
Horóscopos y más contenidos en latronadora.com
Tendencias
¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?
- por Monica Avila
- 08:40 AM, Ene 05
×
¿Activar notificaciones?
Recibe las últimas novedades directamente en tu dispositivo.