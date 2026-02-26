 Súper Deportivo: Lo Mejor del 23 de Febrero de 2026
Videos

Súper Deportivo: Lo que depara la novena jornada de la Liga Nacional

Hoy en el Súper Deportivo te presentamos todo lo que dejó la fecha 8 del Clausura 2026 y lo que depara la novena jornada de la Liga Nacional que arranca este martes. Voces de los protagonistas. Actividad en la UEFA Champions League y otros deportes.

Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.

