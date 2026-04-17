 Súper Deportivo: Resumen y Análisis del 17 de Abril 2026
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Súper Deportivo: Todo lo que dejó la fecha 20 del Torneo Clausura 2026

Hoy en el Súper Deportivo analizamos todo lo que dejó la fecha 20 del Torneo Clausura 2026 y le informamos acerca de los panoramas de cada equipo para buscar clasificación a cuartos de final y evitar el descenso. Cobertura con las voces de los protagonistas del Xelajú M. C., líder de la Liga Nacional. 

Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.

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