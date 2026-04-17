Ministro de Gobernación: calificación preliminar 41.86

El proceso de elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030 se encuentra en su fase final. Este viernes, los integrantes de la comisión de postulación se encuentran revisando los últimos expedientes de aspirantes. Entre los perfiles que forman parte del grupo a analizar en la presente jornada se encuentra el del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.
Los comisionados se reunieron desde horas de la mañana para darle continuidad a esta fase en la que los candidatos están siendo calificados con base en la tabla de gradación. Cuando llegó el momento de verificar la documentación del funcionario ocurrió algo inusual, pues la presidenta de la postuladora, Claudia Paredes, abandonó la Sala de Vistas del Palacio de Justicia donde se desarrolla la sesión.
Tras aproximadamente 20 minutos de ausencia, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) regresó a este espacio y fue entonces cuando se comenzó con la evaluación, en la cual de manera preliminar se le otorgó a Villeda una calificación de 41.86, sobre 100 puntos disponibles.
Durante la discusión, la comisión señaló que el aspirante presentó documentos que acreditaban su experiencia; sin embargo, aparece inscrito en el registro de la CSJ como Abogado y Notario hasta febrero de este año. "Ese es el motivo que nos tiene ahora con esta situación de requerir información para comprobar (el dato)", expuso uno de los comisionados.
Si se toma en cuenta la referida calificación, el ministro de Gobernación, quien ha ejercido por más de 30 años como juez, quedaría fuera del proceso al no alcanzar la nota mínima de 75 puntos que fijó la postuladora para que los profesionales puedan ser tomados en cuenta para integrar la nómina final.
Nuevas certificaciones para reevaluar expedientes
Tras varios minutos de discusión, la comisión de postulación aprobó solicitar a la Secretaría de la Corte Suprema para que pueda enviar nuevas certificaciones relacionadas a cuándo se inscribió Villeda como abogado para hacer una reevaluación de su expediente. Se fijó un plazo de una hora para la entrega de la papelería.
Situación similar se dio con el aspirante Abdi Ariel Guerra Guzmán, quien fue dejado fuera del proceso momentáneamente, ya que no alcanzó los puntos para ser tomado en cuenta en la integración de la nómina. Al recibirse las certificaciones, la postuladora podrá hacer la evaluación respectiva y se analizará si se otorga a los aspirantes una nueva calificación, ya tomando en cuenta los años de ejercicio profesional.
* Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas.