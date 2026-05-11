Universo Fútbol: Cuenta Regresiva para el 11 de Mayo 2026

Inicia el programa Universo Futbol, cuenta regresiva, a un mes de que inicie la máxima fiesta de futbol del mundo.
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Universo Futbol, cuenta regresiva: Emisión 11 de mayo de 2026
- por Ivonne Gordillo
- 20:32, May 11 2026
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