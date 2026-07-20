 Súper Deportivo: Emisión del 20 de julio de 2026
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Súper Deportivo: Vuelve la Liga Nacional

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Hoy en el Súper Deportivo te presentamos todos los pormenores que dejó el título mundial de España. Reacciones de los campeones. Esta semana vuelve la Liga Nacional, voces de los protagonistas con El Mejor Equipo. Selecciones sub-20 y sub-23 tendrán participación internacional. Dieron inicio los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo 

Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.

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