Súper Deportivo: Emisión 3 de Agosto de 2026

Hoy en el Súper Deportivo te presentamos todo lo que ha dejado la fecha 2 del Torneo Apertura 2026. Clubes guatemaltecos listos para la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026. Voces de los protagonistas y vaticinios de El Mejor Equipo. Actividad de Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y en el Premundial sub-20
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