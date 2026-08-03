 Súper Deportivo: Emisión 3 de Agosto de 2026
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Súper Deportivo: Todo lo que dejó la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

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Hoy en el Súper Deportivo te presentamos todo lo que ha dejado la fecha 2 del Torneo Apertura 2026. Clubes guatemaltecos listos para la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026. Voces de los protagonistas y vaticinios de El Mejor Equipo. Actividad de Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y en el Premundial sub-20 

Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.

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