Hora 15: Emisión del 8 de octubre de 2026 - Lo Más Importante

Este jueves, 8 de octubre, en Hora 15 conversamos sobre la saturación de los suelos en el país, luego de varios días con fuertes lluvias. Para conocer las áreas con mayor riesgo por las precipitaciones conversamos con Roberto Aguilar del área de Hidrología del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
El programa Hora 15 de Emisoras Unidas aborda los temas relevantes de lo que acontece en el país, con invitados especiales, llamadas a expertos, investigación, datos y estadísticas.
Se transmite de lunes a viernes de 15 a 17 horas.