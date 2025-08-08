Por impedir que revisaran su celular, mujer muere

En redes sociales circula un impactante video que registra el momento exacto en que una pareja de jóvenes cae desde el segundo piso de un bar, en un accidente que tuvo un desenlace fatal. La joven de 21 años perdió la vida, mientras que el hombre, de 27 años, permanece hospitalizado en estado crítico. El incidente, presuntamente originado por una disputa relacionada con un celular, ha generado un amplio debate en plataformas digitales.
El trágico suceso ocurrió la madrugada del lunes 4 de agosto en el bar "Chapo", ubicado en Los Callejones, provincia de Puerto Inca, en el departamento de Huánuco, Perú. Según informes de medios locales, Emely Fiorella Mego Díaz y Henry Manuel del Águila Macedo, quienes mantenían una relación sentimental, se encontraban presuntamente bajo los efectos del alcohol al momento del incidente.
El video viral muestra cómo Emely persigue a Henry por un pasillo en el segundo piso del bar. Al llegar al final del corredor, el hombre se detiene y da media vuelta, pero la mujer no logra frenar y lo impacta, provocando que ambos pierdan el equilibrio y caigan desde la altura.
Un factor determinante en la gravedad del accidente fue la falta de un barandal de seguridad en la zona donde ocurrió la caída, situación que ha sido denunciada por familiares y usuarios en redes.
Hombre sufrió múltiples lesiones que lo mantienen en estado grave
Emely Fiorella falleció de forma inmediata tras la caída. Henry Manuel sobrevivió, pero sufrió múltiples lesiones que lo mantienen en estado grave en un hospital. La familia de Henry denunció que el bar no contaba con protocolos de emergencia adecuados, lo que retrasó la llegada de ayuda médica y pudo agravar su estado.
Autoridades locales, incluyendo la Policía Nacional Peruana y el Ministerio Público, han iniciado investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. El bar "Chapo" está bajo indagación por las irregularidades denunciadas, particularmente por no cumplir con las normas de seguridad necesarias para proteger a sus clientes y trabajadores.