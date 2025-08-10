 Pretendía robar mercadería en supermercado de Guatemala
Viral

Lo descubren con mercadería escondida en el pantalón en supermercado de Guatemala

"Me va a regañar mi mamá", dijo el hombre, que negó llevar más productos.

Video viral captado en supermercado , Redes sociales
Video viral captado en supermercado / FOTO: Redes sociales

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un hombre fue descubierto cuando intentaba sustraer productos de higiene de un supermercado en Guatemala. El individuo, vestido con ropa oscura y holgada, llevaba ocultos varios artículos entre su pantalón.

En las imágenes se observa cómo un guardia de seguridad del establecimiento le exige al sospechoso que saque todo lo que llevaba escondido. Sorprendentemente, los productos llenaron casi por completo una canasta.

El guardia incluso le pide que se quite el pantalón para verificar si no ocultaba más mercancía, ya que parecía tener un compartimiento adicional o una prenda extra debajo para guardar los artículos.

El sujeto insiste en que no llevaba más productos, pero finalmente se disculpa y, en un momento que ha generado comentarios en redes, afirma: "Me va a regañar mi mamá", posiblemente en referencia a la vergüenza de ser exhibido en público.

Hechos similares en Guatemala 

Este no es un caso aislado. En los últimos meses se han difundido en redes sociales varios videos en Guatemala donde se exhibe a personas sorprendidas en intentos de hurto, en su mayoría mujeres, que son obligadas a devolver los artículos sustraídos en supermercados del país. 

