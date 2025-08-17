 Enorme serpiente atacó a un pitbull en Puerto Rico
Enorme serpiente atacó a un pitbull, ¿sucedió en Guatemala?

Las imágenes fueron difundidas por un influencer, quien advirtió sobre la crudeza de las fotografías y pidió a su audiencia discreción al revisarlas.

Serpiente mató a un perro. , Redes sociales.
Serpiente mató a un perro. / FOTO: Redes sociales.

Fotografías que muestran a un pitbull siendo atacado por una pitón reticulada gigante han generado alarma y confusión en redes sociales, donde varias páginas de Facebook en Guatemala han señalado que el hecho ocurrió en La Gomera, Escuintla. Sin embargo, las autoridades y fuentes locales aclaran que el incidente tuvo lugar en Puerto Rico.

El ataque ocurrió hace una semana en el municipio de Toa Alta, donde el perro murió asfixiado tras ser envuelto por la serpiente. Las imágenes fueron difundidas por el influencer Gongo Fishing, quien advirtió sobre la crudeza de las fotografías y pidió a su audiencia discreción al revisarlas.

Este suceso ha llamado la atención porque no se trata de un hecho aislado. El mes pasado, otra pitón reticulada atacó y mató a una perra que había sido mascota de una familia en Bayamón durante 15 años, lo que evidencia la presencia de estas serpientes en la isla y el riesgo que representan.

Noticia falsa sobre ataque de serpiente 

La confusión en redes sociales resalta la facilidad con la que se pueden difundir datos incorrectos. En Guatemala, varias páginas compartieron las imágenes afirmando falsamente que el ataque ocurrió en La Gomera, Escuintla, lo que provocó alarma innecesaria entre los usuarios.

Expertos y autoridades recuerdan la importancia de verificar la información antes de compartirla, especialmente en casos que involucran ataques de animales peligrosos, para evitar pánico y desinformación.

