 Hombre es grabado conduciendo un carro de juguete en plena carretera
Viral

Hombre es grabado conduciendo un carro de juguete en plena carretera

En el video más visto, se ve al hombre en un carrito rosado por el costado derecho de la carretera, mientras los vehículos pasan a toda velocidad.

Hombre circula en carro de juguete., Captura de pantalla video X.
Hombre circula en carro de juguete. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un hombre se volvió viral en las últimas horas luego de que varios videos lo mostraran conduciendo un carro de juguete a gran velocidad en plena carretera de San José, Costa Rica. Las imágenes generaron sorpresa entre los conductores que transitaban por la zona.

En el video que más atención ha captado, se observa al hombre circulando en un carrito rosado por el costado derecho de la vía, mientras los vehículos a su alrededor avanzaban a toda velocidad. Algunos conductores se acercaban al carril contiguo y le pedían que redujera la velocidad para evitar un posible accidente.

¿Quién es el hombre que conduce un carro de juguete? 

Testigos señalaron que no es la primera vez que ven al hombre utilizando este peculiar medio de transporte en distintas zonas de la capital costarricense. Sin embargo, hasta el momento se desconoce su identidad y los motivos que lo llevaron a trasladarse en un vehículo de juguete. Algunos usuarios de redes sociales especulan sobre la posibilidad de que padezca alguna enfermedad mental, aunque esta información no ha sido confirmada.

Usuarios han señalado el peligro que representa tanto para el protagonista del video como para los demás conductores. Especialistas en tránsito recuerdan que circular por carreteras a gran velocidad, incluso en vehículos poco convencionales, representa un riesgo alto de accidentes graves y puede ser sancionado por las autoridades locales.

Motoladrones atacan a conductor en el paso a desnivel Tecún Umán y el video se hace viral

Asalto armado en pleno tránsito del bulevar Liberación queda grabado en video.

Medios de comunicación de Costa Rica informaron que se intentaron contactar a la autoridad de tránsito para obtener declaraciones sobre el caso, pero no se recibió ninguna respuesta. Mientras tanto, el video continúa circulando en plataformas digitales, generando comentarios que mezclan incredulidad, humor y alerta sobre la seguridad vial.

