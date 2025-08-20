 Influencer muere tras ser alcanzada por una bala perdida
Viral

Influencer muere tras ser alcanzada por una bala perdida

El hecho ocurrió en plena vía pública y frente al hijo de la reconocida influencer.

La comunidad de Glendale, Arizona, Estados Unidos, se encuentra consternada tras la trágica muerte de la influencer Yarely Ashley Hermosillo, de 27 años, quien recibió un disparo mortal luego de quedar en medio de una discusión armada entre conductores. El hecho ocurrió en plena vía pública y frente a su hijo, lo que ha generado un fuerte debate sobre la violencia y el uso de armas en la nación norteamericana.

Según el reporte de la policía de Glendale, todo comenzó cuando dos conductores discutían en un semáforo en rojo. Uno de ellos fue identificado como Jesús Preciado Dosuten, de 33 años, quien se encontraba en el carril central. El otro conductor permanecía en el carril derecho, mientras que el vehículo de Yarely llegó al carril izquierdo en el mismo punto.

La situación escaló rápidamente cuando, en medio de la confrontación, Preciado sacó un arma y disparó una sola vez hacia el vehículo con el que mantenía la disputa. La bala atravesó la ventana del copiloto, cruzó el espacio y terminó impactando en el automóvil donde viajaba la joven influencer con su hijo. El proyectil le provocó graves heridas.

Influencer muere en el hospital 

Su pareja la trasladó de inmediato a un hospital cercano, pero pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después. La policía señaló que Preciado aseguró no haber visto el automóvil de Yarely en ese momento, sin embargo, las autoridades revisaron cámaras de vigilancia que confirmaron su responsabilidad en el disparo.

Posteriormente, Preciado fue localizado y arrestado. Durante un allanamiento en su vivienda, los agentes confiscaron dos armas de fuego, como parte de las investigaciones.

Foto embed
Usuario de IG de Yarely Ashley Hermosillo. - Captura de pantalla Instagram.

El asesinato de Yarely Ashley Hermosillo ha generado indignación entre familiares, seguidores y la comunidad latina en Arizona, quienes exigen justicia y mayor control sobre el uso de armas de fuego. La joven, conocida en redes sociales por su contenido de estilo de vida y cercanía con sus seguidores, deja en la orfandad a su pequeño hijo.

