Hombres compartían fotos de sus esposas en Facebook

La empresa tecnológica Meta cerró un grupo de Facebook en Italia que acumulaba más de 32 mil miembros y en el cual se compartían fotografías íntimas de sus esposas sin su consentimiento. El espacio virtual, que operaba bajo el nombre de "Mia Moglie" (Mi esposa, en italiano), se utilizaba para difundir imágenes de carácter sexual con fines de explotación, según denunciaron varias de las víctimas que aparecían en el sitio.
De acuerdo con testimonios, muchas de las fotos correspondían a momentos de intimidad que las mujeres habían compartido en el ámbito privado con sus parejas y que posteriormente fueron divulgadas en el grupo sin autorización. El contenido explícito, acompañado de comentarios sexistas, generó una ola de indignación en redes sociales y motivó la presión de organizaciones y ciudadanas que exigieron el cierre inmediato del espacio.
Un portavoz de Meta confirmó a la agencia EFE que la compañía aplicó sus políticas internas y procedió a eliminar el grupo y todo su contenido.
No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si conocemos contenidos que incitan a la violación, podemos deshabilitar los grupos y las cuentas que publican y compartir sus datos con las fuerzas del orden", declaró el representante.
Respaldan a mujeres afectadas
El caso trascendió rápidamente en el debate público italiano. El Partido Demócrata expresó su respaldo a las mujeres afectadas y presentó un pronunciamiento en el Congreso en el que exigió reforzar las medidas contra la violencia de género. La agrupación política señaló que la permanencia de este tipo de espacios en plataformas digitales representa un riesgo para la seguridad de las mujeres, ya que alienta comportamientos agresivos entre los usuarios que los consumen.
Aunque el grupo ya fue deshabilitado, organizaciones feministas insisten en que se trata de un fenómeno que debe ser abordado con políticas más estrictas de prevención y sanción. Señalan que la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento constituye una forma de violencia digital que vulnera la dignidad y la privacidad de las víctimas.