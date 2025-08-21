 Hombres compartían fotos de sus esposas en Facebook
Viral

Denuncian grupo de Facebook donde hombres compartían fotos íntimas de sus esposas sin su consentimiento

De acuerdo con testimonios, muchas de las fotos correspondían a momentos de intimidad que las mujeres habían compartido en el ámbito privado con sus parejas y que posteriormente fueron divulgadas en el grupo sin autorización.

Compartir:
Imagen con fines ilustrativos. , Redes sociales.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Redes sociales.

La empresa tecnológica Meta cerró un grupo de Facebook en Italia que acumulaba más de 32 mil miembros y en el cual se compartían fotografías íntimas de sus esposas sin su consentimiento. El espacio virtual, que operaba bajo el nombre de "Mia Moglie" (Mi esposa, en italiano), se utilizaba para difundir imágenes de carácter sexual con fines de explotación, según denunciaron varias de las víctimas que aparecían en el sitio.

De acuerdo con testimonios, muchas de las fotos correspondían a momentos de intimidad que las mujeres habían compartido en el ámbito privado con sus parejas y que posteriormente fueron divulgadas en el grupo sin autorización. El contenido explícito, acompañado de comentarios sexistas, generó una ola de indignación en redes sociales y motivó la presión de organizaciones y ciudadanas que exigieron el cierre inmediato del espacio.

Un portavoz de Meta confirmó a la agencia EFE que la compañía aplicó sus políticas internas y procedió a eliminar el grupo y todo su contenido.

No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si conocemos contenidos que incitan a la violación, podemos deshabilitar los grupos y las cuentas que publican y compartir sus datos con las fuerzas del orden", declaró el representante.

Respaldan a mujeres afectadas 

El caso trascendió rápidamente en el debate público italiano. El Partido Demócrata expresó su respaldo a las mujeres afectadas y presentó un pronunciamiento en el Congreso en el que exigió reforzar las medidas contra la violencia de género. La agrupación política señaló que la permanencia de este tipo de espacios en plataformas digitales representa un riesgo para la seguridad de las mujeres, ya que alienta comportamientos agresivos entre los usuarios que los consumen.

Aunque el grupo ya fue deshabilitado, organizaciones feministas insisten en que se trata de un fenómeno que debe ser abordado con políticas más estrictas de prevención y sanción. Señalan que la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento constituye una forma de violencia digital que vulnera la dignidad y la privacidad de las víctimas.

En Portada

Hospital Roosevelt habría pagado más de Q16 millones en remozamientos no realizadost
Nacionales

Hospital Roosevelt habría pagado más de Q16 millones en remozamientos no realizados

08:20 AM, Ago 21
Equipos de la MLS vencen a los de la Liga MX en cuartos de League Cupt
Deportes

Equipos de la MLS vencen a los de la Liga MX en cuartos de League Cup

08:30 AM, Ago 21
Múltiple colisión genera complicaciones para circular en ruta Interamericanat
Nacionales

Múltiple colisión genera complicaciones para circular en ruta Interamericana

07:45 AM, Ago 21
Video capta brutal asalto a joven en la puerta de su casa en Barrio Moderno, zona 2t
Nacionales

Video capta brutal asalto a joven en la puerta de su casa en Barrio Moderno, zona 2

08:19 AM, Ago 21

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Futbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaSeguridadredes socialesDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos