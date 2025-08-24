Guatemala Vs. Ecuador en el Mundial de los Desayunos

El "Mundial de Desayunos", organizado por el streamer español Ibai Llanos, mantiene a los usuarios de redes sociales atentos a una competencia singular que enfrenta platillos tradicionales de 16 países. En los octavos de final, Guatemala y Ecuador protagonizan una de las contiendas más comentadas de la jornada.
El desayuno chapín se mide contra el bolón de verde con queso y chicharrón, un plato típico ecuatoriano que, hasta el momento, lidera la votación con el 53% frente al 47% de Guatemala. La encuesta se desarrolla en las cuentas de TikTok e Instagram de Ibai Llanos, donde miles de usuarios participan diariamente en la elección.
Arévalo se pronuncia por el "Mundial de Desayunos"
El enfrentamiento ha generado una amplia conversación digital en ambos países, con reacciones de todo tipo. Entre ellas destaca la del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien comentó en la publicación de TikTok: "Definitivamente, Guatemala". Su mensaje fue replicado y celebrado por usuarios guatemaltecos que impulsan la votación a favor del desayuno chapín.
El torneo, inspirado en el formato de la Copa del Mundo, se define únicamente a través del voto del público en línea. Además del duelo entre Guatemala y Ecuador, otros países como Colombia, Perú, Costa Rica y Francia también figuran con ventaja en sus respectivas llaves.
Aunque aún no se ha informado cuándo cerrará la votación en esta fase, el "Mundial de Desayunos" se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales durante las últimas horas, reuniendo a usuarios de distintas partes del mundo en torno a la gastronomía y la identidad cultural de cada nación.
Más allá de la competencia, la iniciativa ha servido como vitrina para la diversidad culinaria, al tiempo que refuerza el sentido de orgullo nacional de los participantes, quienes con cada voto buscan colocar a su desayuno en la cima del torneo virtual.