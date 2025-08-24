 Guatemala Vs. Ecuador en el Mundial de los Desayunos
Viral

Así avanza la votación entre Guatemala y Ecuador en el Mundial de los Desayunos

Así va la batalla de votos entre Guatemala y Ecuador en el Mundial de los Desayunos.

Compartir:
El “Mundial de Desayunos” enfrenta a Guatemala y Ecuador., Captura de pantalla video Instagram.
El “Mundial de Desayunos” enfrenta a Guatemala y Ecuador. / FOTO: Captura de pantalla video Instagram.

El "Mundial de Desayunos", organizado por el streamer español Ibai Llanos, mantiene a los usuarios de redes sociales atentos a una competencia singular que enfrenta platillos tradicionales de 16 países. En los octavos de final, Guatemala y Ecuador protagonizan una de las contiendas más comentadas de la jornada.

El desayuno chapín se mide contra el bolón de verde con queso y chicharrón, un plato típico ecuatoriano que, hasta el momento, lidera la votación con el 53% frente al 47% de Guatemala. La encuesta se desarrolla en las cuentas de TikTok e Instagram de Ibai Llanos, donde miles de usuarios participan diariamente en la elección.

Arévalo se pronuncia por el "Mundial de Desayunos"

El enfrentamiento ha generado una amplia conversación digital en ambos países, con reacciones de todo tipo. Entre ellas destaca la del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien comentó en la publicación de TikTok: "Definitivamente, Guatemala". Su mensaje fue replicado y celebrado por usuarios guatemaltecos que impulsan la votación a favor del desayuno chapín.

Foto embed
Presidente de Guatemala comenta video. - Captura de pantalla video.

El torneo, inspirado en el formato de la Copa del Mundo, se define únicamente a través del voto del público en línea. Además del duelo entre Guatemala y Ecuador, otros países como Colombia, Perú, Costa Rica y Francia también figuran con ventaja en sus respectivas llaves.

Aunque aún no se ha informado cuándo cerrará la votación en esta fase, el "Mundial de Desayunos" se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales durante las últimas horas, reuniendo a usuarios de distintas partes del mundo en torno a la gastronomía y la identidad cultural de cada nación.

Más allá de la competencia, la iniciativa ha servido como vitrina para la diversidad culinaria, al tiempo que refuerza el sentido de orgullo nacional de los participantes, quienes con cada voto buscan colocar a su desayuno en la cima del torneo virtual.

En Portada

Autobús vuelca dejando heridos en San Andrés Itzapat
Nacionales

Autobús vuelca dejando heridos en San Andrés Itzapa

09:26 AM, Ago 24
Kim Jong-un supervisa el lanzamiento de prueba de dos nuevos misiles de defensa aéreat
Internacionales

Kim Jong-un supervisa el lanzamiento de prueba de dos nuevos misiles de defensa aérea

07:56 AM, Ago 24
La experiencia de Toy Story en Guatemala que no te puedes perdert
Tendencias

La experiencia de Toy Story en Guatemala que no te puedes perder

09:45 AM, Ago 24
Aurora desaprovecha oportunidad para tomar el liderato del Apertura 2025t
Deportes

Aurora desaprovecha oportunidad para tomar el liderato del Apertura 2025

01:13 PM, Ago 24

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoLiga NacionalCopa Centroamericanaredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos