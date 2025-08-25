 ¿Por qué cada vez se ven más animales con deformidades?
¿Por qué cada vez se ven más animales con deformidades raras?

Qué hay detrás de los animales "zombie" que aparecen en Estados Unidos.

“Ardillas zombi" se viralizan en redes sociales., Redes sociales.
“Ardillas zombi" se viralizan en redes sociales. / FOTO: Redes sociales.

Usuarios de redes sociales y medios de comunicación estadounidenses han reportado el avistamiento de animales con extrañas protuberancias en la piel, descritas como "burbujas de carne" o tumores que les dan un aspecto "zombie". Las imágenes virales muestran especies con bultos grises, negros o rojos que cubren caras, cuellos y extremidades, evocando escenas de películas de terror. Sin embargo, la comunidad científica asegura que se trata de una condición conocida y que no representa riesgo para los humanos.

Los casos de ciervos con estas deformaciones se han registrado principalmente en Nueva York, Pensilvania, Wisconsin y Minnesota. La afección se identifica como fibroma cutáneo o fibromatosis del venado, causada por un papillomavirus específico de cérvidos, que afecta al ciervo de cola blanca, venado mula y venado de cola negra. El virus se transmite a través de picaduras de mosquitos y garrapatas, que actúan como vectores, y los tumores suelen ser benignos, desapareciendo por acción del sistema inmunológico del animal.

No obstante, cuando los tumores obstruyen ojos, boca o patas, pueden dificultar la visión, la alimentación o la movilidad, debilitando al animal y afectando su supervivencia.

Enfermedad no es contagiosa para humanos 

Organismos como el Departamento de Recursos Naturales de Minnesota y la National Deer Association enfatizan que esta enfermedad es común en poblaciones silvestres y no es contagiosa para humanos, mascotas o ganado.

Esta proliferación de casos se suma a observaciones recientes en otras especies silvestres. Semanas atrás, conejos con "tentáculos" o cuernos protuberantes fueron vistos en Colorado, afectados por el virus del papiloma de Shope (SPV). De manera similar, ardillas con verrugas supurantes y parches sin pelo, apodadas "ardillas zombies", fueron avistadas en el noreste de Estados Unidos, atribuidas a la fibromatosis de la ardilla, causada por un leporipoxvirus.

Expertos como el doctor Omer Awan, de la Universidad de Maryland, vinculan el aumento de estos casos al cambio climático, que prolonga la actividad de insectos vectores y facilita la transmisión viral. El auge de las redes sociales también ha contribuido a la visibilidad de estos fenómenos, aunque las autoridades recomiendan no intervenir directamente con los animales y reportar únicamente los casos graves para monitoreo.

A pesar de su aspecto grotesco, la evidencia científica indica que estos virus son específicos de cada especie y no representan ningún riesgo para la salud humana.

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEE.UU.Copa Centroamericanaredes sociales
