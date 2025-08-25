Joven graba extraña aparición en un reconocido cine

Un video captado en el interior de un cine en Nuevo Mexicali, Baja California, México, se hizo viral en redes sociales tras mostrar lo que aparenta ser un inquietante encuentro con una entidad paranormal.
La grabación fue compartida en TikTok por el usuario "Alexis Lachica", quien documentó el momento en que se escuchan desgarradores lamentos en el lugar. Segundos después, al enfocar con la cámara hacia uno de los pilares del cine, aparece fugazmente lo que parece ser el rostro de una mujer con cabello largo y oscuro, lo que provocó gran impacto entre los espectadores en línea.
@lachica_alexis
Cinépolis Nuevo Mexicali, saliendo de la última función #mexicali #cinepolis #mexico🇲🇽 #bc #terror♬ bunyi asal - alikluaaliklua7 - alikluaaliklua7
Usuario relata lo ocurrido en cine de México
En una segunda publicación, el joven explicó que no trabaja en el cine ni se encontraba solo, sino que acudió acompañado a una de las últimas funciones de la noche. Según relató, todo ocurrió alrededor de las 23:00 horas, cuando, tras finalizar la proyección y dirigirse al sanitario de la planta baja, comenzó a escuchar ruidos extraños.
Al inicio pensó que se trataba de una broma de sus amigos o de un empleado del lugar, pero al percatarse de que los sonidos no cesaban, decidió encender la cámara de su teléfono con flash. Fue entonces cuando logró captar la imagen de la supuesta entidad, que, según describe, parecía carecer de ojos o de cualquier otro rasgo facial que reflejara la luz.
@lachica_alexis
Respuesta a @adriangonzalez9615 #cine #fantasma #miedo #mexicali #mexico♬ sonido original - Alexis Lachica
El material rápidamente acumuló miles de visualizaciones y reacciones, dividiendo opiniones entre los usuarios. Algunos calificaron la grabación como un montaje o incluso como una estrategia de mercadotecnia vinculada al estreno de una película de terror. Otros, en cambio, afirmaron que la experiencia era real e incluso relataron haber presenciado fenómenos similares en ese mismo cine y en otros recintos de entretenimiento.
Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre el origen del material ni de su autenticidad. Sin embargo, el video continúa generando debate y mantiene la atención de miles de internautas intrigados por lo que podría tratarse de uno de los avistamientos paranormales más comentados del año en México.