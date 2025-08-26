 El aterrador video que tiene de protagonista a un Labubu
Viral

El aterrador video que tiene de protagonista a un muñeco Labubu

Una cámara de seguridad captó una escalofriante escena con un Labubu, uno de los juguetes más populares del mundo.

Labubu intenta atacar a un niño.
Labubu intenta atacar a un niño. / FOTO: Captura de pantalla video TikTok.

Uno de los videos más comentados en TikTok en los últimos días muestra una escena que ha dividido opiniones en internet. El usuario @omast_official compartió una grabación en la que asegura que un muñeco Labubu lo atacó a él y a su hijo mientras dormían, un hecho que rápidamente se convirtió en tema viral y que ha sido catalogado por algunos como un montaje y por otros como un fenómeno paranormal.

En las imágenes se observa a una familia conformada por padre, madre e hijo descansando en su habitación. En la cabecera de la cama aparece un muñeco Labubu, un juguete de colección muy popular, que comienza a moverse aparentemente por sí solo. Sus ojos parecen brillar en la oscuridad y, en cuestión de segundos, el muñeco se lanza primero contra el padre y luego contra el hijo.

El hombre reacciona rápidamente y golpea al muñeco, que cae al suelo sin mayor resistencia. Mientras tanto, la madre intenta proteger al menor, quien se muestra evidentemente asustado por lo ocurrido. El video no tarda en mostrar cómo la familia queda en estado de pánico tras el inesperado suceso.

@omast_official

Telecamera riprende labubu impossessato #labubu #possession #telecamera

♬ Creepy and simple horror background music(1070744) - howlingindicator

Ola de comentarios por video de muñeco Labubu

El video superó rápidamente millones de reproducciones y provocó una ola de comentarios. Algunos usuarios aseguran que todo se trata de un montaje editado para generar impacto en redes sociales. Sin embargo, otros afirman haber tenido experiencias similares con muñecos Labubu en sus casas, lo que ha alimentado la controversia y la percepción de que estos juguetes podrían estar vinculados a fenómenos inexplicables.

Los Labubu son figuras creadas por la marca china Pop Mart y han ganado gran popularidad en el mercado de coleccionistas debido a su diseño peculiar, una mezcla entre lo tierno y lo travieso. Pese a ello, el reciente caso ha provocado que muchas personas comiencen a relacionarlos con sucesos paranormales e incluso con presuntas entidades malignas.

Pop Mart, por su parte, ha negado cualquier vínculo de sus productos con lo sobrenatural y asegura que este tipo de rumores forman parte de mitos y leyendas que suelen rodear a los juguetes. Aun así, el debate sigue abierto en redes, donde algunos han decidido deshacerse de sus muñecos y otros los siguen defendiendo como simples piezas de colección.

