 Guardia es asesinado frente a supermercado
Cámaras captan el momento en que guardia es asesinado frente a supermercado

Las imágenes muestran que tras dispararle al guardia de 50 años, uno de los ladrones lo despojó de su arma.

Guardia de seguridad asesinado. , Captura de pantalla video X.
Guardia de seguridad asesinado. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que un guardia de seguridad privada es asesinado a balazos mientras realizaba su trabajo en la colonia Libertad Sur de Olanchito, departamento de Yoro, Honduras. La víctima fue identificada como José Luis Arita, de 50 años, conocido como "El Chele".

Según las imágenes, tres hombres armados y encapuchados descendieron de una camioneta blanca con la aparente intención de robar un camión de reparto estacionado frente a un supermercado. Arita intentó defenderse sacando su arma de fuego, pero los delincuentes abrieron fuego contra él, propinándole múltiples disparos que le causaron la muerte casi de inmediato. El video muestra que uno de los atacantes se acercó al guardia para despojarlo del arma antes de que los tres huyeran en la camioneta, dejando el cuerpo tendido en el pavimento.

Personas presentes en la escena intentaron auxiliar al guardia, pero debido a la gravedad de sus heridas, no fue posible salvarlo. Familiares de Arita llegaron poco después e impidieron inicialmente que las autoridades trasladaran el cuerpo, exigiendo que se realizara una investigación exhaustiva. Finalmente, el cadáver fue llevado a la morgue para la autopsia correspondiente.

Violencia en Honduras 

El asesinato se produjo en un día especialmente violento para Honduras, en el que se reportaron al menos nueve homicidios en distintas zonas del país, según medios locales. Aunque Olanchito no se encuentra entre los municipios con mayores índices de violencia, en los últimos meses se ha registrado un aumento de incidentes armados y asaltos a camiones de reparto en áreas comerciales como la colonia Libertad Sur.

Las autoridades policiales han iniciado una investigación para determinar si el ataque fue perpetrado por bandas delictivas locales o si se trató de un robo oportunista. Las imágenes de las cámaras de vigilancia serán clave para identificar a los responsables.

José Luis Arita trabajaba en el sector de seguridad privada, un oficio que en Honduras con frecuencia pone a los guardias en situaciones de riesgo extremo. El video viral sirve como evidencia contundente de la peligrosidad de esta labor y de los riesgos que enfrentan quienes intentan proteger bienes ajenos en medio de la creciente inseguridad.

