 Ladrón muere arrollado por el mismo bus que asaltó
Viral

Ladrón muere arrollado por el mismo bus que asaltó

El sujeto forzó la puerta lateral del bus en movimiento y decidió saltar, sin esperar que la unidad de transporte público se detuviera.

Ladrón muere tras asalto.
Ladrón muere tras asalto. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Lo que comenzó como un intento de asalto a bordo de un bus terminó en tragedia y se volvió viral en redes sociales. Un hombre de 57 años perdió la vida la noche del jueves 28 de agosto en la comuna de La Cisterna, Santiago de Chile, tras ser atropellado por el mismo autobús del que intentaba escapar luego de cometer un robo,.

El hecho ocurrió en la intersección de Gran Avenida con El Parrón, un sector marcado por hechos de inseguridad en el transporte público. Según informes policiales, el sujeto, sin antecedentes penales previos, subió a la unidad en una parada cercana y seleccionó como víctima a una mujer que viajaba sola. Le arrebató una pertenencia, al parecer un celular, pero la pasajera pidió auxilio de inmediato.

La reacción de los demás ocupantes fue rápida: varios lo enfrentaron e incluso intentaron retenerlo. Ante la presión, el hombre forzó la puerta lateral del bus en movimiento y decidió saltar, sin esperar que el vehículo se detuviera.

De acuerdo con testigos, al caer golpeó contra un poste de alumbrado público, lo que lo desestabilizó y lo proyectó directamente bajo las ruedas traseras del bus. El impacto fue mortal.

El chofer no sintió lo ocurrido porque sucedió en la parte media de la máquina", explicó el fiscal Luis Morales de la Fiscalía Sur, quien descartó responsabilidad del conductor o de los pasajeros.

Cierran caso contra delincuente fallecido 

El cuerpo quedó tendido en la calzada y transeúntes dieron aviso inmediato a Carabineros. Personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) llegó alrededor de las 22:00 horas para realizar las pericias correspondientes y revisar las cámaras de seguridad del bus y del sector.

La víctima del robo resultó ilesa, aunque recibió atención psicológica tras el episodio. Pese a que presentó una denuncia, el caso quedó cerrado debido al fallecimiento del imputado.

La identidad del hombre fue confirmada mediante huellas dactilares, tratándose de un vecino de la zona sur de Santiago, lo que sorprendió a las autoridades al no contar con registros delictivos previos.

