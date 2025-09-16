Impresionante bola de fuego ilumina el cielo

Un nuevo fenómeno astronómico sorprendió este fin de semana a los habitantes de La Pampa y Bahía Blanca, en Argentina, cuando una intensa bola de fuego cruzó el cielo y provocó un destello que iluminó el atardecer por varios segundos. El evento, registrado en múltiples videos compartidos en redes sociales, se suma al reciente avistamiento de una esfera luminosa en Kagoshima, Japón, que también transformó la noche en día durante breves instantes.
Testigos relataron que el objeto descendió a gran velocidad dejando tras de sí una estela de humo color naranja hasta producir un estallido que lo iluminó de manera intensa, para luego desintegrarse antes de llegar al suelo. Desde Bahía Blanca, el fenómeno fue percibido con mayor cercanía y se convirtió en tema de conversación entre los pobladores que aseguraron haber visto cómo el cielo se encendió por unos segundos.
En redes sociales circularon distintas interpretaciones: mientras algunos usuarios afirmaban que se trataba de un objeto volador no identificado, otros recordaron que estos destellos suelen deberse al ingreso de meteoritos o incluso de basura espacial en la atmósfera terrestre.
Lo vi tipo 7:30 caer en San Emilio. Duró bastante y era como de color verde metálico. Dejó una estela tremenda", escribió un testigo en su cuenta de X.
¿Qué era la bola de fuego?
La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) explica que un meteorito es un trozo sólido de restos de cometas, asteroides o meteoroides que, tras sobrevivir al ingreso en la atmósfera, logra impactar en la superficie de un planeta. En la mayoría de casos, los objetos se desintegran durante el trayecto, dejando únicamente la estela de luz que los caracteriza.
En esta ocasión, todo indica que el cuerpo se consumió antes de tocar tierra, lo que coincide con las imágenes compartidas en internet. Pese a ello, el fenómeno no pasó desapercibido y generó tanto asombro como humor entre los usuarios: "Es el fin de la humanidad :)", bromeó uno de ellos.
El avistamiento en Argentina reafirma la frecuencia con la que estos eventos celestes ocurren en distintas partes del mundo y cómo las redes sociales se han convertido en el principal espacio para documentarlos y difundirlos.