Video capta momento en que inmigrante mata a adolescente

Una cámara de seguridad captó el instante en que un inmigrante mexicano identificado como Edwin Cruz Gómez, de 38 años, embistió intencionalmente con su camioneta a un grupo de personas, provocando la muerte de Jhoanny Álvarez, una adolescente venezolana de 16 años. El hecho ocurrió la madrugada del sábado 13 de septiembre en Elmhurst, Queens, y quedó registrado en imágenes que ya circulan en redes sociales.
De acuerdo con la Oficina del Distrito Fiscal de Queens, encabezada por la fiscal Melinda Katz, el incidente ocurrió alrededor de las 4:10 a.m. sobre Roosevelt Avenue, cerca del restaurante Prima Donna. Jhoanny caminaba junto a su novio, su madre y su padrastro cuando el acusado, acompañado de varios hombres, comenzó a lanzar comentarios sexuales ofensivos hacia ellas. La situación derivó en una confrontación física entre Cruz Gómez y el padrastro de la adolescente.
El grupo de la víctima logró alejarse, pero los videos de seguridad muestran cómo el agresor, visiblemente alterado, abordó su camioneta gris y giró en Benham Street. En las imágenes se observa al vehículo subirse a la banqueta y dirigirse directamente contra los cuatro peatones, sin frenar ni intentar esquivarlos.
La adolescente quedó atrapada contra un poste y murió al instante. Su madre, de 32 años, sufrió heridas en las piernas y fue trasladada al hospital de Elmhurst en condición estable. El padrastro resultó con lesiones menores, mientras que el novio logró escapar ileso.
Momentos posteriores al atropello
Las grabaciones también captaron los movimientos posteriores del acusado. Tras el atropello, retrocedió en sentido contrario, chocó contra una furgoneta estacionada y luego abandonó el vehículo para intentar huir. Poco después fue detenido por la policía de Nueva York (NYPD), luego de acercarse a oficiales alegando que había sido agredido.
Un examen determinó que Cruz Gómez conducía bajo los efectos del alcohol con un nivel de 0.137% en sangre, casi el doble del límite legal. Además, no tenía licencia válida.
El sospechoso enfrenta cargos por asesinato en primer grado, intento de asesinato, homicidio vehicular, agresión y conducción bajo influencia del alcohol (DUI). Fue presentado ante la jueza Lana Schlesinger, quien ordenó su detención sin fianza. De ser hallado culpable, podría enfrentar una condena de 25 años a cadena perpetua.