 Trágico accidente provocado por camión a exceso de velocidad
Video muestra trágico accidente provocado por camión a exceso de velocidad

Camión a exceso de velocidad arrolla a una multitud y deja dos muertos y nueve heridos.

Cámara registra instante exacto en que camión arrolla a motociclistas.
Cámara registra instante exacto en que camión arrolla a motociclistas. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un accidente de tránsito registrado por una cámara de seguridad conmocionó a la ciudad de Indore, India, luego de que un camión de carga que circulaba a exceso de velocidad perdiera el control y embistiera a varias personas que viajaban en motocicletas, vehículos eléctricos y automóviles. El saldo fue de dos personas fallecidas y al menos nueve heridas.

El hecho ocurrió en un tramo altamente transitado cercano a un hospital en las inmediaciones de Airport Road. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo el vehículo pesado impacta por detrás a motocicletas y automóviles, dejando uno de los carros completamente destruido en segundos.

Testigos señalaron que el conductor arrolló indiscriminadamente a los demás vehículos en la vía y que una motocicleta quedó atrapada debajo del camión, lo que provocó un incendio debido a la fricción. Las llamas se extendieron rápidamente, envolviendo al camión de carga y generando escenas de pánico entre quienes presenciaron el accidente.

Camión se incendia 

Videos del lugar muestran al camión incendiado mientras las víctimas heridas yacían en la carretera a la espera de ser auxiliadas. Equipos de la policía y de bomberos llegaron poco después para controlar el fuego y realizar labores de rescate. Los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Geetanjali.

El Ministro Principal de Madhya Pradesh, Mohan Yadav, calificó el incidente de "trágico" y anunció que ordenó al secretario del Interior trasladarse a Indore para supervisar personalmente las acciones de emergencia. Asimismo, dispuso una investigación preliminar para esclarecer las razones por las que un vehículo de carga circulaba en esa zona antes del horario permitido.

Expreso mis condolencias a los fallecidos y ruego a Dios por la pronta recuperación de los heridos", declaró Yadav en la red social X. También informó que las autoridades trabajan para determinar con precisión el número de víctimas y las causas del accidente.

