Adolescente sufre intoxicación grave tras reto viral de TikTok

Una adolescente de 13 años fue hospitalizada de urgencia tras sufrir alucinaciones, taquicardia y estar al borde de una sobredosis luego de participar en un reto viral en TikTok que consistía en ingerir difenhidramina, un antihistamínico comúnmente utilizado para tratar alergias y resfriados.
Los hechos ocurrieron en el condado de Horry, cuando la madre de la menor observó que su hija tenía un comportamiento extraño y notó pastillas esparcidas debajo de su almohada.
Le pregunté cuántas había tomado y me dijo que solo dos, pero al contar las del frasco nos dimos cuenta de que faltaba una gran cantidad", declaró la mujer a la televisora local WMBF. Ante la gravedad de los síntomas, que incluían un ritmo cardíaco de 200 latidos por minuto, la menor fue trasladada de inmediato al hospital.
En el centro médico, los doctores consultaron si la adolescente había intentado suicidarse, a lo que respondió que no; explicó que un amigo le había dicho que podía drogarse con el medicamento. Al revisar el teléfono de la menor, la madre descubrió que había estado viendo videos en los que otros adolescentes promovían el consumo recreativo de difenhidramina.
Pensé que era un fármaco seguro. Es algo que un adolescente no debería tomar", comentó. Intentó denunciar los clips, pero las plataformas no los retiraron por no infringir sus políticas.
Adolescente permaneció siete días en el hospital
Expertos de Poison Control, organización estadounidense que brinda asesoramiento en casos de intoxicación, señalan que una sobredosis de difenhidramina puede provocar somnolencia, boca seca, náuseas, vómitos, taquicardia, delirio, convulsiones e incluso coma o muerte. Casos similares han sido reportados, incluyendo el de una niña de 14 años que fue ingresada a urgencias por intoxicación con el mismo medicamento.
La menor afectada fue atendida en el hospital y posteriormente ingresada durante siete días en un centro psiquiátrico. Ocho meses después, la adolescente falleció en su domicilio; la autopsia reveló que la concentración de difenhidramina en su sangre era 500 veces superior a la dosis terapéutica.
Este caso advierte sobre los peligros de los retos virales en redes sociales y el fácil acceso de los adolescentes a medicamentos de venta libre, que pueden tener consecuencias fatales si se usan de manera indebida.