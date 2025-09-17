 Adolescente sufre intoxicación grave tras reto viral de TikTok
Viral

Adolescente sufre intoxicación grave tras reto viral de TikTok

Peligroso reto viral en TikTok provoca intoxicación grave en adolescente.

Compartir:
Peligrosos retos de TikTok. , Redes sociales
Peligrosos retos de TikTok. / FOTO: Redes sociales

Una adolescente de 13 años fue hospitalizada de urgencia tras sufrir alucinaciones, taquicardia y estar al borde de una sobredosis luego de participar en un reto viral en TikTok que consistía en ingerir difenhidramina, un antihistamínico comúnmente utilizado para tratar alergias y resfriados.

Los hechos ocurrieron en el condado de Horry, cuando la madre de la menor observó que su hija tenía un comportamiento extraño y notó pastillas esparcidas debajo de su almohada.

Le pregunté cuántas había tomado y me dijo que solo dos, pero al contar las del frasco nos dimos cuenta de que faltaba una gran cantidad", declaró la mujer a la televisora local WMBF. Ante la gravedad de los síntomas, que incluían un ritmo cardíaco de 200 latidos por minuto, la menor fue trasladada de inmediato al hospital.

En el centro médico, los doctores consultaron si la adolescente había intentado suicidarse, a lo que respondió que no; explicó que un amigo le había dicho que podía drogarse con el medicamento. Al revisar el teléfono de la menor, la madre descubrió que había estado viendo videos en los que otros adolescentes promovían el consumo recreativo de difenhidramina.

Pensé que era un fármaco seguro. Es algo que un adolescente no debería tomar", comentó. Intentó denunciar los clips, pero las plataformas no los retiraron por no infringir sus políticas.

Adolescente permaneció siete días en el hospital 

Expertos de Poison Control, organización estadounidense que brinda asesoramiento en casos de intoxicación, señalan que una sobredosis de difenhidramina puede provocar somnolencia, boca seca, náuseas, vómitos, taquicardia, delirio, convulsiones e incluso coma o muerte. Casos similares han sido reportados, incluyendo el de una niña de 14 años que fue ingresada a urgencias por intoxicación con el mismo medicamento.

La menor afectada fue atendida en el hospital y posteriormente ingresada durante siete días en un centro psiquiátrico. Ocho meses después, la adolescente falleció en su domicilio; la autopsia reveló que la concentración de difenhidramina en su sangre era 500 veces superior a la dosis terapéutica.

El reconocido tiktoker que fue capturado en el aeropuerto La Aurora

Graves señalamientos pesan sobre tiktoker detenido en Guatemala.

Este caso advierte sobre los peligros de los retos virales en redes sociales y el fácil acceso de los adolescentes a medicamentos de venta libre, que pueden tener consecuencias fatales si se usan de manera indebida.

En Portada

Familia queda soterrada en Alta Verapazt
Nacionales

Familia queda soterrada en Alta Verapaz

08:10 AM, Sep 20
Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump t
Internacionales

Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump

08:01 AM, Sep 20
Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentadort
Farándula

Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentador

07:59 AM, Sep 20
Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025t
Deportes

Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025

10:44 AM, Sep 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026JusticiaFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos