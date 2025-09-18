 Hombre muere en restaurante y meseros sacan el cuerpo
Hombre muere dentro de restaurante y meseros sacan el cuerpo a la calle

Los empleados del restaurante no llamaron a los bomberos ni a las autoridades competentes; en su lugar, trasladaron su cuerpo a la calle, donde fue encontrado al día siguiente.

Un hombre de 34 años, identificado como Jessie Mobley Jr., falleció tras desvanecerse repentinamente en un restaurante especializado en cocina de África Occidental ubicado en Houston, Estados Unidos. Según informes policiales y la familia de la víctima, los empleados del local no llamaron al 911 y, en cambio, trasladaron su cuerpo a la calle, donde fue encontrado al día siguiente.

El incidente ocurrió mientras Mobley Jr. se encontraba en el restaurante realizando su comida. De acuerdo con la publicación que hicieron sus padres en GoFundMe para recaudar fondos para los gastos funerarios, Mobley se desmayó en su mesa y los meseros, creyendo que era una persona sin hogar, movieron su cuerpo junto con sus pertenencias afuera de una escuela de belleza cercana. Nadie notificó a las autoridades sobre lo ocurrido.

Así fue localizado el cuerpo del hombre que falleció en un restaurante

A la mañana siguiente, Andrea Arbelaez Sarrazola, estudiante de la escuela de belleza, encontró el cuerpo sin vida de Mobley con signos evidentes de abandono, incluyendo presencia de hormigas en las orejas y decoloración en un lado del cuerpo. Alarmada, pidió ayuda y de inmediato se contactó a la familia, incluidos su padre, Jessie Mobley Sr., y su madrastra, Renee Mobley.

Si alguien le hubiera buscado ayuda en lugar de dejarlo en la acera, o hubiera llamado al 911...", expresó Renee Mobley, resaltando la importancia de no hacer suposiciones sobre la condición de otra persona y de actuar ante emergencias médicas.

VIDEO. Aparatoso accidente provocado por menores genera apagón en Salcajá

Un video revela el instante en que menores de edad conducen temerariamente a gran velocidad derrapan y chocan contra un poste causando una explosión y dejando sin luz a Salcajá.

Hasta el momento, la causa de la muerte de Mobley no ha sido determinada. La oficina del médico forense no ha establecido una fecha para los resultados, y el Departamento de Policía de Houston ha indicado que cerrará la investigación si se confirma que la muerte fue por causas naturales. El padre de Mobley planea contratar un abogado una vez concluya la investigación.

Mobley, quien habría cumplido 35 años la semana siguiente a su muerte, nació con VIH y fue diagnosticado con trastorno bipolar en la adultez. Sus seres queridos lo recuerdan como una persona alegre que enfrentó múltiples desafíos y que tenía planes de mejorar su vida, formar una familia y ser más responsable.

